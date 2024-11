Trpišovský: Zápas s Frankfurtem bude velká zkouška. Mají skvěle poskládaný tým, jsou nečitelní

Trenér Jindřich Trpišovský by si přál, aby fotbalisté Slavie podali ve čtvrtek ve čtvrtém utkání hlavní fáze Evropské ligy proti Frankfurtu stejně kvalitní výkon minule v Bilbau, ale aby na rozdíl od předchozího zápasu neprohráli. Osmačtyřicetiletý kouč na tiskové konferenci uvedl, že očekává ještě náročnější duel. S hráči si analyzoval remízu Frankfurtu 3:3 v úvodním kole proti Plzni, se Západočechy ale soupeře nerozebíral.

Pražané v minulém kole poprvé v hlavní fázi prohráli, i když byli proti favorizovanému Bilbau aktivnější. "Věděli jsme, že z prvních čtyř zápasů hrajeme tři venku. Na druhou stranu oba naše dosavadní venkovní výkony měly kvalitu na to, abychom z nich bodovali, zvlášť proti Bilbau. Viděli jsme, že Plzeň tady (ve Frankfurtu) získala bod. Tento zápas je důležitý, tabulka se začíná lámat. Myslím si ale, že nás čekají ještě bodově důležitější zápasy než tento," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konference.

Jeho svěřencům zatím patří v tabulce 17. místo, do jarní vyřazovací fáze projde 24 z 36 týmů. "Pro nás bude zásadní zvládat především domácí zápasy. Osobně se tabulkou příliš nezabývám, beru každý zápas jako samostatný příběh. Chci, abychom se prezentovali jako v Bilbau a tentokrát si odvezli body. Nemyslím na to, co to znamená pro tabulku," podotkl kouč.

Preview zápasu Frankfurt – Slavia Praha

Preview zápasu Frankfurt - Slavia. Livesport

Trenér Frankfurtu Dino Toppmöller označil čtvrteční zápas za nejtěžší domácí utkání v ligové fázi soutěže. "Je skvělé tohle slyšet. Před sedmi lety jsme se Slavií vyráželi na venkovní zápasy v Evropě a pletli nám jméno. Je skvělé, že Frankfurt, špičkový tým bundesligy, nás takhle respektuje. Mají velkou kvalitu, odehráli tu skvělé zápasy, třeba 3:3 s Bayernem Mnichov," řekl Trpišovský.

"Ukazují, že mají skvěle poskládaný, variabilní tým. Před zápasem je velmi těžko čitelný. Během zápasu několikrát mění taktickou strukturu, na to budeme muset reagovat. Čeká nás velmi těžké utkání, ještě náročnější než v Bilbau. Tam byli extrémně rychlí a technicky vybavení Williamsové, tady je to zhruba osm hráčů ze základní sestavy. Pro naše hráče to bude velká zkouška," mínil kouč lídra české ligy.

Ve Frankfurtu na úvod hlavní fáze dokázala remizovat Plzeň, která v závěru smazala ztrátu 1:3. S koučem Západočechů Miroslavem Koubkem se ale Trpišovský o soupeři nebavil. "Dnes dopoledne jsme z utkání měli sestřih. Část sestřihu byla také ze zápasů s Bayernem a Unionem Berlín. Hodně jsme použili duel Viktorie, protože to jsou hráči, které známe z naší ligy. Soustředili jsme se na individuální souboje, které vám hodně napoví. Plzeň jsme si pouštěli i kvůli Marmúšovi a Larssonovi, jak se prosazovali proti hráčům Plzně. To jsme se snažili načerpat," přiblížil Trpišovský.

Jeho tým se ubytoval v bezprostřední blízkosti frankfurtského letiště. "Je to jednoduší na cestování a logistiku. Příjemné je, že jste hned po příletu na hotelu. Náš hotel je obrovský a dnes ráno jsem to měl 800 metrů z pokoje na snídani. Je to jak ve sci-fi filmu, kde trávíte celý čas v hotelu. Dnes jsme byli na procházce pouze v prostorách hotelu, jsou obrovské. Specifické zpestření. Rovnou po přistání jsme byli na hotelu, je to pro nás spíše výhoda," podotkl trenér.