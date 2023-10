Snový výjezd dostal pro sešívané trpkou příchuť, Slavii nalomila kapitánova chyba

Slavia ve skupině G Evropské ligy poprvé ztratila body, když v Římě nestačila na AS 0:2. Nadšení hráčů i realizačního týmu z utkání, jež Jindřich Trpišovský označil za největší posledních let, prakticky okamžitě opadlo. Domácí totiž hned z úvodní akce celého zápasu skórovali po chybě Tomáše Holeše a v 17. minutě zvyšoval vedení Vlků Romelu Lukaku. Pražané se ve zbytku duelu nedočkali gólové radosti, která by zjemnila pachuť fanoušků z nečekaného zákazu pronést na stadion choreografii, a pustili soupeře v tabulce do tříbodového trháku.

Sešívaní, podporováni tisícovkami věrných příznivců, kteří se na stadion dostavili navzdory naschválům od italských úřadů a policie, přijeli do Říma s nemalými ambicemi. Ligové výkony Trpišovského svěřenců sice měly k ideálu daleko, do skupinové fáze pohárů však Slavia vykročila dvěma výhrami s úctyhodným skóre 8:0. Velké síly pražského celku si byl vědom i distancovaný kouč domácích José Mourinho, jenž se nechal slyšet, že by český vicemistr klidně mohl hrát Ligu mistrů.

Start utkání se ale Pražanům vůbec nevydařil. Už po 45 vteřinách totiž zpoza šestnáctky napřáhl Edoardo Bove, na jehož krásnou ránu směřující k zadní tyči neměl Aleš Mandous nárok. Bývalý gólman Olomouce inkasoval také ze druhé střely Římanů v 17. minutě, kdy Stephan El Shaarawy vyslal do vápna Slavie nabíhajícího Lukaka, který suverénně napálil míč do horní poloviny brány. Postupem času se více osmělili také hosté a dostali se k několika střeleckým pokusům. Zřejmě nejvýrazněji zahrozil v závěru poločasu Mick van Buren. Přízemní ránu nizozemského útočníka však Mile Svilar vyrazil na rohový kop.

Sešívaní pokračovali v sympatickém snažení i po změně stran, šance si nicméně vytvářeli především Vlci. Po necelé hodině hry těsně minul pravou tyč Mandousovy brány Lukaku a o pouhé tři minuty později málem korunoval vydařený výkon gólem i El Shaarawy, z dálky však napálil jen břevno. Z následného protiútoku mohl zbytek duelu zdramatizovat Ivan Schranz. Slovenský reprezentant ale zevnitř vápna mířil vysoko nad. Pevná defenziva Giallorossi ustála i další akce českého vicemistra a připsala si čtvrté čisté konto z posledních pěti soutěžních klání.

