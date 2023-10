Slavii čeká v Římě přímý souboj o vedení ve skupině EL, proti AS chce hrát útočně

Slavii čeká večer v Římě proti AS třetí zápas ve skupině G Evropské ligy, který bude přímým soubojem o první místo v tabulce. Oba celky v úvodních dvou kolech vyhrály a případný vítěz by mohl udělat zásadní krok k postupu do vyřazovací fáze. Pražané se vracejí do Říma po více než 27 letech od památné odvety čtvrtfinále Poháru UEFA, po níž navzdory prohře 1:3 po prodloužení prošli mezi nejlepší čtyři týmy. Červenobílí budou v osmém duelu na italské půdě usilovat o první vítězství. Domácím bude na lavičce kvůli trestu za chování po prohraném finále minulého ročníku EL chybět trenér José Mourinho (60).

"Každý rok v domácí lize a následně v kvalifikaci pohárů bojujeme o to, abychom si zahráli proti takovým týmům (jako AS Řím) a navštívili takové stadiony. Chceme proti nim ukázat naši kvalitu a sílu," uvedl pro uefa.com slávistický univerzál Ivan Schranz.

Jeho tým je před soubojem s finalistou minulé sezony Evropské ligy a loňským vítězem prvního ročníku Evropské konferenční ligy ve výhodné pozici. Pražané zvítězili v obou úvodních kolech a o skóre vedou skupinu před AS. Slávisté nejprve vyhráli 2:0 v Ženevě nad Servette a poté doma deklasovali Tiraspol 6:0, čímž vyrovnali nejvyšší vítězství ve skupinové fázi soutěže. V aktuálním ročníku mají zatím vůbec nejlepší skóre a útok ze všech týmů. Římané po úvodním triumfu 2:1 v Tiraspolu rozdrtili Servette 4:0.

Tabulka skupiny G. Livesport

Český vicemistr má blízko k tomu, aby pokračoval v pohárech i v jarní části, kam se kvalifikují tři ze čtyř mužstev. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech se přesunou do nižší Evropské konferenční ligy. V případě výhry v Římě by už Slavia měla prakticky jistou nejhůře třetí příčku.

"Skupinu jsme podle mého rozehráli výborně, dodalo nám to klid do žil. Teď se můžeme s čistou hlavou chystat na Řím, chceme se zkrátka poprat o první místo," řekl klubové televizi útočník Mojmír Chytil.

Římané jsou podle bookmakerů favorité. Po slabším vstupu do sezony čtyřikrát po sobě zvítězili a po sérii tří ligových výher se v italské Serii A posunuli na sedmé místo. Dobrou formu má ale aktuálně i Slavia. V české nejvyšší soutěži je nadále neporažena a z druhé příčky v tabulce ztrácí dva body na obhájce titulu Spartu. Červenobílí prohráli jediný z 19 soutěžních zápasů v sezoně.

"Čeká nás věhlasný tým, i takové si ale někdy projdou menší krizí. Teď už zase hrají skvěle, poslední zápasy výsledkově zvládli. Pravda se ukáže až na hřišti. Budeme jako vždy hrát útočně, budeme si to s nimi chtít rozdat na férovku," prohlásil Zdeněk Houštecký, asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Jeho protějšek Mourinho si odpyká třetí část ze čtyřzápasového trestu za urážku rozhodčího po porážce ve finále minulého ročníku. O rok dříve dovedl šedesátiletý portugalský kouč Římany k prvenství v Konferenční lize a v minulosti s Portem a Interem Milán vyhrál i Ligu mistrů.

"Je to trenérský génius. Měl dopad na spoustu klubů a trenérů. Nikdy nezapomenu na jeho cestu s Interem, když vyhráli Ligu mistrů (v roce 2010). Celý svět zná jeho přezdívku The Special One. Jsme tak vděční, že můžeme hrát proti takovému týmu, s takovými hráči a s takovým manažerem," prohlásil Trpišovský.

Mourinho očekává dosud nejtěžší zápas ve skupině. "Slavia je výborný tým. Budeme hrát proti celku, který by úplně klidně mohl hrát Ligu mistrů. Bude to velmi náročné," poznamenal Mourinho.

Římané ve všech třech dosavadních domácích zápasech s českými kluby zvítězili. Dvakrát výrazně porazili Plzeň a v březnu 1996 v odvetě čtvrtfinále Poháru UEFA zdolali Slavii 3:1 po prodloužení. Vzhledem k úvodní porážce 0:2 ale díky dřívějšímu pravidlu o vyšším počtu branek vstřelených na hřišti soupeře postoupili do semifinále Pražané.

Od té doby se žádný český klub v pohárech mezi nejlepší čtyři mužstva nedostal. Slavii se navzdory legendárnímu postupu před 27 lety na italské půdě nedaří, z dosavadních sedmi duelů tam šestkrát prohrála a naposledy v roce 2019 remizovala v Miláně s Interem 1:1.

Utkání začne na Olympijském stadionu v Římě ve 21:00, v hledišti budou i téměř tři a půl tisíce příznivců pražského celku.