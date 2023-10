Nejúspěšnější česko-italské souboje minulé dekády. Skalpy Neapole, Interu i AS Řím

Poslední čtyři duely českých týmů s italskými dávají dohromady smutný účet – čtyři prohry, skóre 0:10. Přitom dlouhodobě patří zástupci Serie A k nejoblíbenějším soupeřům tuzemských pohárových vyslanců. Na Spartě vzpomínají na postup do osmifinále Ligy mistrů, který gólem last minute do sítě Lazia Řím zařídil Marek Kincl. Plzeň zase před 10 lety na jaře vyřídila současného italského šampiona z Neapole celkovým skóre 5:0 a postoupila mezi nejlepších 16 týmů Evropské ligy.

A Slavia? Mezi pamětníky ožívají momenty z roku 1996 ze senzační jízdy sešívaných tehdejším Pohárem UEFA. Poborský a spol. došli až do semifinále soutěže a o kolo dřív se popasovali s překážkou jménem AS Řím. Na rozbláceném Strahově nejdřív zdolali hvězdný soubor 2:0 a v odvetě pak umlčeli Olympijský stadion trefou Jiřího Vávry z prodloužení. Právě se žlutočervenými se dnes slávisté utkají po 27 letech znovu…

Celková bilance od sezony 2010/11

Česko – Itálie 7 7 12 32:48 5/8

(čísla ve sloupcích znamenají počet výher českých týmů, remíz a porážek, celkové skóre ze zápasů a také počet postupujících, pokud by se hodnotil jen vzájemný dvojzápas)

5 nejvydařenějších českých zápasů za posledních 10 let

Evropská liga, 14. února 2013

Jistě, byla to zcela jiná Neapol, než která si nyní na jaře došla pro scudetto. Ale i v té době představovala špičku Serie A, v tabulce jí patřilo druhé místo. O to víc se pod Vesuvem nestačili divit, když je v úvodním zápase prvního kola play off Evropské ligy šokovala podceňovaná Plzeň. Její hráči jako by v teple italského jihu roztáli po zimě, v porovnání se soupeřem působili svěžeji.

Zatímco Cavani a Hamšík (pouze střídající) své šance zahodili, na druhé straně soupeř vyučoval z koncovky. Krásně se z hranice šestnáctky trefil Darida, v závěru prohloubili utrpení domácích Rajtoral s Teclem. Ten se trefil i v odvetě, celkové skóre 5:0 je pak nejvyšší, jaké se kdy zrodilo ve dvojzápase českého a italského klubu v pohárech. V dalším kole však stoplo rozjetý tým Fenerbahce.

Evropská liga, 17. března 2016

Český zástupce ve čtvrtfinále evropské klubové soutěže? Na tenhle úspěch čekal domácí fotbal od libereckého tažení Pohárem UEFA dlouhých 14 let. Půst ukončila Sparta, která se snadno prosmýkla kolem Lazia. Přitom po remíze 1:1 na Letné jí fanoušci na postup spíš nevěřili. Svěřenci Zdeňka Ščasného ovšem v Římě předvedli impozantní první poločas, během nějž nastříleli tři branky.

Pod dvě se podepsal Ladislav Krejčí starší, jenž nejdřív nahrával Dočkalovi, pak přesně pálil sám a zkoprnělí domácí prohrávali ve 12. minutě 0:2. Když se k tomu přidal sebejistý výkon gólmana Bičíka, na nějž si nepřišel ani nejlepší střelec v historii mistrovství světa Němec Klose, byl z toho překvapivý sukces. Lazio přitom své opory nijak nešetřilo, jeho vedení určilo soutěž jako prioritu na úkor ligy.

Evropská liga, 29. září 2016

Od nepovedeného derby se Slavií (0:2), čtvrtého zápasu bez vítězství po sobě, které odnesl vyhazovem kouč Zdeněk Ščasný, uběhly pouhé tři dny. Provizorní kouč David Holoubek však dokázal tým polít okamžitě živou vodou. Byl to pro něj přitom první zápas v roli hlavního kouče jakéhokoliv seniorského týmu! Inter MIlán jako by přijel připravený na úplně jiného soupeře, špatně se vyrovnával se sparťanským presinkem.

A po 25 minutách prohrával po dvou trefách Václava Kadlece 0:2. Zvlášť ta druhá byla symbolická, neboť zastihla soupeře úplně nekoncentrovaného. Frýdek rozehrál přímý kop ták, že poslal přihrávku kolem zdi na Kadlece, který byl najednou tváří v tvář gólmanovi. Hosty nevzpružili ani střídající Perišič s Icardim. Sparta vyhrála skupinu, jenže v rozletu ji zastavil hned na úvod play off ruský Rostov.

Liga mistrů, 12. prosince 2018

Do Plzně přijel úřadující semifinalista Ligy mistrů, který v boji o finále podlehl Liverpoolu v součtu jen o gól. Byl to závěrečný duel základní skupiny a Západočeši museli získat stejně bodů jako CSKA Moskva na hřišti Realu Madrid, aby si zajistili jarní pokračování v pohárech alespoň v Evropské lize. Podařilo se. A to navzdory šokujícímu triumfu Rusů na Santiago Bernabéu 3:0.

Svěřenci Pavla Vrby odvedli soupeři pětigólovou potupu z Říma. Matní hosté, jimž o nic nešlo, inkasovali poprvé po hodině hry od Kovaříka, jenž uklidil míč do prázdné branky. Schick a spol. sice záhy vyrovnali, jenže stejně rychle přispěchal s vítěznou hlavičkou Chorý. Kouč poražených Eusebio di Francesco si posteskl, že u svých hráčů vůbec neviděl chuť bránit… Viktoria dlouho nepřežila, v EL rovnou vypadla s Dinamem Záhřeb.

Liga mistrů, 17. září 2019

Po několika úspěšných vystoupeních v Evropské lize se Slavia zaskvěla i v nejprestižnější pohárové soutěži. Přitom se do ní tímto duelem vrátila po dlouhých 12 letech. Respekt odložila stranou, na San Siru byla lepší a s trochou štěstí mohla získat všechny tři body. Hromotluk Lukaku, s nímž se červenobílí potkají znovu večer, si proti stoperům Hovorkovi s Kúdelou příliš nezahrál.

Pražany poslal do vedení ve druhém dějství Olayinka, jenž nastoupil osamocen na hrotu sestavy. Až v samotném závěru vyrovnal dorážkou Barella. Pro hosty to byl po šesti předchozích porážkách v Itálii první bodový úspěch v této zemi. Proti tehdejšímu lídrovi Serie A navíc protáhli svou neporazitelnost na 21 zápasů. Ve skupině nakonec uhráli pouze dva body, vedle tohoto přidali ještě další za remízu i na půdě Barcelony.