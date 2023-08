Sparta chce proti Dinamu Záhřeb napravit vyřazení z Ligy mistrů. Přeruší sérii bez výhry?

Fotbalisté Sparty rozehrají ve čtvrtek na hřišti Dinama Záhřeb 4. předkolo Evropské ligy. Týmy si budou chtít spravit chuť po neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů, oba mají jistou účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Vítěze posledních šesti sezon chorvatské ligy povede proti Pražanům poprvé nový trenér Sergej Jakirovič (46), jenž v pondělí nahradil odvolaného Igora Biščana. Utkání má výkop ve 20:00, odveta je na programu o týden později.

Obhájce českého titulu vypadl v dramatické domácí odvetě 3. předkola LM s FC Kodaň po penaltovém rozstřelu. "Všechny nás to samozřejmě strašně mrzelo, že jsme byli takový krůček od postupu a nedopadlo to, ale teď už na to člověk myslet nemůže. Samozřejmě jsme chtěli hrát 4. předkolo Ligy mistrů, což nám o kousíček uteklo. Po Lize mistrů je teď nejvyšší metou Evropská liga. Doufáme, že odčiníme nešťastný zápas s Kodaní," řekl novinářům sparťanský obránce či záložník Jaroslav Zelený.

Trápení na hřištích soupeřů

Pražané od sezony 2012/13 nevyhráli venku v předkolech pohárů 16 utkání po sobě. Na Dinamo narazila Sparta v evropských soutěžích už v ročníku 2008/09 v úvodním kole Poháru UEFA (dnešní EL) a do skupiny díky tehdejšímu pravidlu o gólech na hřištích soupeře postoupil chorvatský tým po remízách 0:0 doma a 3:3 v Praze. V červenci se oba týmy utkaly v letní přípravě a zápas skončil 1:1.

"Z naší strany to byl de facto začátek přípravy, v poločase jsme protočili celou jedenáctku. Myslím si ale, že tam byly nějaké věci, které si můžeme ukázat na videu a které by se daly použít, protože hráči budou víceméně podobní. Může to být výhoda, že nějakou představu o nich máme," prohlásil Zelený.

Poslední výsledky Dinama Záhřeb. Livesport

Dinamo odstartovalo soutěžní ročník ziskem domácího Superpoháru a postupem přes Astanu do 3. předkola LM. V něm ale nestačilo na AEK Atény, jemuž doma podlehlo 1:2 a venku s ním remizovalo 2:2, přestože ještě na začátku nastavení vedlo o dvě branky. Odveta v Řecku se hrála netradičně minulou sobotu kvůli tomu, že UEFA změnila pořadí zápasů. Aténští měli původně hostit 8. srpna úvodní duel, který byl ale po ubodání domácí fanouška před utkáním odložen.

Vedení chorvatského celku v pondělí odvolalo Biščana, jenž proti Spartě nastoupil v roce 2008 v Poháru UEFA. U týmu působil teprve od dubna. Místo něj přišel Jakirovič. "Je to vrchol mé dosavadní práce. Protože jsem ambiciózní, chci týmu něco předat. Dělal jsem to tak v každém mužstvu, v němž jsem pracoval. Prvořadou prioritou je zápas se Spartou. Musíme udělat všechno pro to, abychom se do Evropské ligy dostali," citoval klubový web bosenského kouče.

Dinamu proti Spartě už nepomůže stoper Josip Šutalo, jenž přestoupil do Ajaxu Amsterodam. Na odchodu je i kapitán a brankář Dominik Livakovič, podle chorvatských médií zamíří do Fenerbahce Istanbul.

Přehled zápasu Dinamo Záhřeb – Sparta (čtvrtek, 20:00)