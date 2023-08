Sparta - Dinamo Záhřeb: Chorvatský insider o výměně trenéra i odchodu jedničky

Dinamo Záhřeb jen pár dní před zápasem se Spartou zažilo pořádné zemětřesení. Turbulentní dny, které završil příchod trenéra od rivala z Rijeky, popisuje pro Livesport Zprávy chorvatský novinář Ižak Ante Sučič, který o fotbale píše pro web Germanijak.hr.

Situace v Dinamu je... zkrátka dynamická. Pojďme si to shrnout: v neděli večer se klíčový stoper Josip Šutalo za 20,5 milionů eur (přibližně 492 milionů korun) přesunul do Ajaxu Amsterdam. V pondělí vyšlo na povrch, že kapitán a brankářská jednička Dominik Livakovič míří za dalších devět milionů eur (přibližně 216 milionů korun) do istanbulského Fenerbahce, kde má podle některých informací podstoupit zdravotní prohlídku ve středu, tedy jen den před prvním zápasem se Spartou.

Ještě během pondělka Dinamo z ničeho nic ukázalo dveře trenérovi Igoru Biščanovi, který jej vedl teprve od dubna a během krátké doby stihl získat ligový titul i superpohár. Nahradil ho Bosňan Sergej Jakirovič, dosud kouč Rijeky, kterou také čeká boj o pohárovou Evropu, a to proti francouzskému Lille.

"Nikdo nečekal, že hlavní trenér Rijeky přejde do Dinama. Všichni se snaží zjistit, co se stalo, přece jen oba týmy jsou před velkými zápasy v Evropě," popisuje bouřlivou atmosféru v chorvatském fotbale sportovní novinář Ižak Ante Sučič.

Odvolání Biščana bylo nečekané

"Biščanovo odvolání bylo velmi náhlé. Měl být dlouhodobým řešením Dinama, všichni si mysleli, že tam bude trénovat ještě tři až pět let. Měl za sebou působení v Rijece, u chorvatské jednadvacítky, Dinamo pak mělo být logickým dalším krokem – je přece jen jeho bývalý hráč, odchovanec akademie, ví o klubu vše a když se stal hlavním koučem, všichni měli radost. Když se podíváme na výsledky z posledních měsíců, nebyly na tak dobré úrovni, na které by bylo Dinamo zvyklé. Nicméně Biščan byl v těžké pozici, několik hráčů chtělo odejít, a on, stále ještě mladý trenér, měl navzdory tomu pořád jen vyhrávat. To všechno v situaci, kdy se týmy jako Rijeka a hlavně Hajduk starají o to, aby liga pro Dinamo nebyla procházka růžovou zahradou," popisuje Sučič.

Málokdo v Chorvatsku čekal, že se Dinamo s Biščanem rozloučí po pouhých 17 zápasech. Jmenování jeho nástupce, dosavadního trenéra Rijeky Sergeje Akiroviče, překvapilo všechny. Dokonce i jeho posledního zaměstnavatele... "Akirovič v pondělí v devět ráno ještě mluvil v rádiu o zápase proti Lille, a za pár hodin už podepisoval smlouvu jako trenér Dinama. Prezident Rijeky Damir Miškovič řekl médiím, že to je naprostý nesmysl, že ve své kariéře ještě nic takového neviděl. Dinamo s nikým v Rijece ani nemluvilo, prostě vyplatilo Akirovičův kontrakt, a než kdokoli v Rijece cokoli věděl, Akirovič už byl oznámený jako trenér Dinama," vysvětluje Sučič. "Miškovič říkal, že se to sám dozvěděl jen proto, že mu volala manželka, která to viděla ve zprávách na Facebooku."

Nový trenér by měl přinést hlavně rozdílnou energii. "Sergej je chlap z ulice, bojovník, motivátor. Nikdo nemůže zpochybňovat jeho fotbalovou expertízu, ale především je to člověk, co rád komunikuje s hráči, promlouvá jim do duše. Biščan je taktik, hrál za velké kluby jako Panathinaikos a Liverpool, ale nebyl tak zvyklý na osobní promluvy s hráči," popisuje rozdílnost obou trenérů chorvatský novinář.

Sučič vidí, že názory na Akirovičův příchod se různí. "Někteří lidé říkají, že se Dinamo rozhodlo dobře, jiní to zpochybňují. Jsou fanoušci, kteří si myslí, že Akirovičova dosavadní trenérská kariéra není na Dinamo dost dobrá – v Rijece nic nevyhrál, v Mariboru vypadl z evropských pohárů s týmem ze Severního Irska, to byl šok. Vyhrál bosenskou ligu s týmem Zrinjski Mostar, ale v Evropě s nimi nedosáhl zdaleka ani na to, kam je teď dotáhl současný trenér Krunoslav Rendulič. Akirovič každopádně do Dinama vždycky chtěl, byl to jeho cíl, hlavní ambice."

Sestava Dinama? Jediný otazník

Zatímco rošáda na trenérské pozici byla nečekanou bombou, s odchody opor Šutala a Livakoviče řada příznivců počítala. "Oba už chorvatskou HNL přerostli a byla jen otázka času, než se přesunou do větších klubů. I když všichni asi čekali, že Livakovič půjde do jedné z TOP 5 lig a on místo toho přestupuje do Fenerbahce. Rozhodl se, že už je čas jít, nebude čekat na ten pravý klub a půjde si vydělat víc peněz, než by dostal v Dinamu, zhruba troj až čtyřnásobek," informuje chorvatský insider.

O Livakovičově přestupu do Fenerbahce informoval Fabrizio Romano už zhruba před měsícem, tehdy ale ještě nebylo nic hotové. "Finální rozhodnutí padlo minulý týden," ví Sučič. "Jeho odchod by neměl být takovým velkým zásahem. Jasně, byl jednička, ale Dinamo mělo vždy dobré brankáře a je připravené. O Livakovičově odchodu se mluví v každém přestupním okně už několik let, bylo to nevyhnutelné."

Co čeká Dinamo? Livesport

Poslední informace hovoří o tom, že transfer do Turecka už je hotovou věcí, dohodnuté jsou osobní podmínky a shoda panuje i na úrovni klubů. Čeká se na zdravotní prohlídku – a ta může ovlivnit i to, kdo vlastně naskočí proti Spartě. "Livakovič má na prohlídku do Istanbulu odcestovat ve středu, ale prý pořád existuje možnost, že bude ve čtvrtek ještě chytat proti Spartě a transfer se uzavře až poté. Pokud bude vše rychlejší, v bráně bude Ivan Nevistič, kterého Dinamo před pár lety koupilo z Rijeky. Stál tři miliony eur, byl to velký přestup. Je to velmi talentovaný brankář, ale v posledních pár letech za Dinamo moc nehrál, Livakovič byl neotřesitelná jednička. Určitě má talent, ale nemá zkušenost s velkými zápasy," bilancuje Sučič.

A jak vidí šance Dinama proti Spartě v boji o Evropskou ligu? "Myslím, že to bude 50:50. V sestavě Dinama neočekávám žádný šok, jediným otazníkem je zmíněný Livakovič. V obraně bez Šutala bude určitě Dino Perič, který hraje za Dinamo od roku 2016, a vedle něj bude nejspíš zkušený Stefan Ristovski, bývalý kapitán reprezentace Severní Makedonie. Ten může případně naskočit i jako pravý bek," uzavírá.

Preview zápasu Dinamo Záhřeb – Sparta (čtvrtek, 20:00)