Sparta doma může porazit každého, říká Ščasný před Betisem. Mrazy podle něj Španěly nerozhodí

Bude hrát Sparta na jaře v pohárech? Velkou nápovědu dá jejím fotbalistům už čtvrteční domácí zápas Evropské ligy proti Betisu Sevilla. "Sparta je doma silná, může porazit jakéhokoliv soupeře," má jasno zkušený trenér Zdeněk Ščasný (66).

Právě on vedl borce v rudých dresech na Letné proti španělskému sokovi naposledy, s Villarrealem v dubnu 2016 prohrála Sparta ve čtvrtfinále stejné soutěže 2:4.

První otázka je jasná. Poradíte Spartě, jak na soupeře?

"To se neptáte dobře. (směje se) My jsme tehdy s Villarrealem oba zápasy prohráli. Ale je pravda, že do domácího zápasu jsme šli s velkou marodkou a nějakými tresty, takže jsme museli hrát na tři obránce a vzadu zaskakoval Radek Kováč. Měli jsme úplně novou obranu…"

Přesto vás s vašimi zkušenostmi poprosím o zhodnocení šancí, jaké Sparta proti Betisu má...

"Sparta je doma obrovsky silná, může porazit kohokoliv. Bude důležité, aby Betis nepustila do hry, čekám od ní, že vsadí na vysoké napadání. Pokud to bude jinak, Betis ukáže kvalitu. Jsou silní, techničtí, hrají kombinační fotbal. Ale pořád si stojím za tím, že se dá španělský tým porazit."

Bude velkou výhodou, že Spartu požene do boje vyprodaná Letná?

"Samozřejmě. Betis se po příchodu trenéra Pellegriniho zlepšil. Doma je ale Sparta schopná jej zdolat, o tom jsem přesvědčený."

Zápas může hodně napovědět, jak to bude před posledním kolem s postupovými ambicemi Sparty, že?

"Když Sparta vyhraje, bude to moc důležité a všechno bude hodně otevřené. Nelze ale odepisovat ani Aris, na jehož půdě Sparta skupinu zakončí. Dobré pro ni bude, že už na Kypru nebude takové vedro. Ale stejně bude soupeř nebezpečný, má rychlý přechod do útoku. Bude to ošidný zápas. Hlavní ale teď je, aby Sparta dokázala doma vyhrát nad Betisem.. Pak bude ve hře pořád i pokračování v Evropské lize, což by bylo důležité pro celý český fotbal."

Když jste zmínil příjemnější klima na Kypru, jak se Betis vypořádá se zimním počasím v Praze?

"Nemyslím si, že by to mělo zásadnější vliv na jeho výkon, takže to nebude pro Spartu nějaká výhoda. V Betisu jsou profesionálové a budou na zimní podmínky připraveni, určitě už v takovém prostředí zápasy hráli. A trávník bude díky vyhřívání kvalitní. Ani příprava nebude nijak speciální včetně rozcvičky před utkáním, Španělé nebudou nic měnit."

Takže bude zásadnější, aby Sparta navázala na první poločas ze Španělska a zároveň se vyvarovala chyb, které ji na půdě Betisu stály lepší výsledek?

"Přesně tak. Sparta si ve Španělsku vyzkoušela, co na Betis platí a on je v domácím prostředí vážně hodně silný. Teď bude hrát venku, kde to bude jiné. Dopředu budou nebezpeční a jsou schopni trestat chyby, ale vzadu budou zranitelnější. Když Sparta naváže na to, jak začala ve Španělsku, má šanci vyhrát. Věřím, že to doma zvládne."

Útočník Jan Kuchta čeká na soutěžní branku od 8. října, kdy se prosadil proti Hradci Králové. Mluvil o tom po utkání se Zlínem i trenér Brian Priske. Jak to vnímáte?

"Je pravda, že Kuchta teď už dlouho nedal branku, pořád si ale myslím, že je pro Spartu nesmírně důležitým hráčem, který to nahoře odpracuje a napadá. Pomáhá tím spoluhráčům a pro Spartu je co se týče gólů důležité, že to tam padá Birmančevičovi s Haraslínem."

Může to být dřív nebo později pro Spartu problém?

"Kdyby Sparta spoléhala na jednoho střelce, který dá za sezonu 25 gólů, byl by to pro ni problém, ale takhle ne. Je jen otázkou času, kdy to Kuchta zlomí a bude odměněný za práci, jakou teď odvádí. Třeba mu pak spadne gól v řadě zápasů za sebou nebo vstřelí právě on tu postupovou branku. A třeba rozhodne už zápas proti Betisu..."