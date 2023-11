Že jsme je minule porazili 6:0? Šeriff neukázal svou kvalitu, míní Provod

Přestože fotbalisté pražské Slavie rozdrtili v říjnu doma Šeriff Tiraspol 6:0, jejich záložník Lukáš Provod (27) je před čtvrtečním venkovním duelem Evropské ligy obezřetný a od moldavského šampiona očekává jiný výkon. Český reprezentant věří, že Pražané ve zbylých dvou zápasech udrží první místo ve skupině a zajistí si výhodnější pozici do jarní vyřazovací fáze.

Slavia na začátku října proti Tiraspolu vyrovnala nejvyšší výhru ve skupinové fázi historie celé Evropské ligy. "Je to zavádějící. Bylo to pro nás výhodné, brzy jsme vedli 2:0, dali jsme jednoduché góly," uvedl Provod na tiskové konferenci. "Šeriff má hlavně dopředu velkou kvalitu, viděli jsme to na videu z jejich předchozích utkání. V Praze ji neukázali, špatný vývoj zápasu je zabrzdil. Přijeli jsme sem s pokorou. Musíme být ostražití, nebude to nic lehkého," doplnil univerzální hráč.

Jeho tým vede po čtyřech z šesti zápasů skupinu o skóre před AS Řím. Slávisté jsou krůček od jistoty účasti v jarní fázi Evropské ligy a navíc bojují o první místo, které znamená postup přímo do osmifinále.

Tabulka skupiny. Livesport

"Je to náš cíl, musíme ale brát v potaz sílu soupeřů. Je to každopádně něco, na co koukáme. Známe ty konsekvence, víme, co by případné první místo znamenalo pro jarní část. Uděláme maximum, abychom se k našemu cíli dostali. Uvidíme zítra, jestli se mu přiblížíme. Každopádně primární meta je stále postup," řekl Provod, jehož tým na závěr skupiny přivítá v prosinci Servette Ženeva.

Pražanům bude v Tiraspolu na lavičce scházet trenér Trpišovský, který kvůli zlomenině nosu z baga při tréninku v minulém týdnu zůstal v Praze. "Není to pro něj nic příjemného. Doufáme, že se brzo uzdraví a zase bude cestovat s námi. Jak říkal asistent trenéra (Jaroslav) Köstl, pospolu jsme dost dlouho na to, abychom to zvládli. Věřím, že budeme úspěšní i bez něj," uvedl Provod.

Statistiky prvního vzájemného utkání. Livesport

Při absenci defenzivního univerzála Tomáše Holeše by mohl být kapitánem, pokud by nenastoupil ani zkušený bek Jan Bořil. "To se uvidí, záleží, jak se trenéři domluví po telefonu. Zástupců kapitánů máme víc. Věřím, že budu hrát, budu schopný týmu pomoct. To je pro mě klíčové," podotkl.

A ocenil stadion Šeriffu s kapacitou 12.746 míst. "Velice příjemný, trávník stejně tak. Měli jsme zprávy, že museli odklízet hodně sněhu. Ale je to připraveno na to, abychom mohli podat stoprocentní výkon," dodal.

Přehled utkání Šeriff – Slavia