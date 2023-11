Sparta si proti Betisu může zajistit jaro v pohárech, potřebuje ale vyzrát na Pellegriniho

Fotbalisté Sparty ve čtvrtečním předposledním 5. kole skupinové fáze Evropské ligy přivítají vedoucí Betis Sevilla, na jehož hřišti počátkem října prohráli 1:2. Pražané by se v případě výhry udrželi ve hře o postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. Zároveň by si s předstihem mohli zajistit minimálně start v Evropské konferenční lize, což ale záleží i na výsledku druhého utkání v "céčku" mezi Glasgow Rangers a Arisem Limassol. Betis už o třetí jaro v pohárech za sebou nemůže přijít.

Obhájci českého titulu od úvodní výhry 3:2 nad kyperským Arisem nezvítězili ve skupině třikrát za sebou, z toho dvakrát prohráli. Na druhé Rangers ztrácejí tři body, na Betis dokonce pět. Pokud Sparta ve čtvrtek zvítězí a Aris na stadionu Ibrox neboduje, skončí Letenští ve skupině nejhůře třetí. Bezprostředně po utkání to však sparťané ještě nebudou vědět. Zatímco na vyprodané Letné se bude hrát od 18:45, duel v Glasgow má výkop až ve 21:00.

"Musíme se pokusit získat ze zbývajících dvou zápasů co nejvíc bodů. Musíme taky doufat, že Rangers někde body ztratí. Už jsme dobré zápasy odehráli. Teď potřebujeme sbírat body," řekl dánský trenér Pražanů Brian Priske.

Poslední zápasy obou celků. Livesport

Sparta doma prohrála pět z posledních šesti pohárových zápasů se španělskými celky, na druhé straně Betis vyhrál v pohárech všech pět dosavadních duelů s českými mužstvy, z toho dva venku. Letenští doma v této sezoně v dosavadních 12 soutěžních utkáních neprohráli, pouze s FC Kodaň v kvalifikaci Ligy mistrů neuspěli až po penaltách.

Aktuálně sedmý tým španělské ligy od úvodní prohry na Rangers vyhrál ve skupině EL třikrát po sobě, současně od té doby neprohrál 13 soutěžních zápasů v řadě a zvítězil v šesti z posledních sedmi. "Mám velkou radost z této série, tým hraje velmi dobře. Teď je pro nás nejdůležitější zápas se Spartou," uvedl chilský trenér Betisu Manuel Pellegrini, jehož svěřenci skončí v "céčku" v nejhorším případě třetí. V minulých dvou sezonách pokaždé vypadli v osmifinále EL.

Aktuální tabulka. (29.11.) Livesport

Sedmdesátiletý Pellegrini vyhrál v pohárech všechny čtyři dosavadní zápasy proti českým soupeřům. V sezoně 2007/08 na lavičce Villarrealu zvítězil ve skupině tehdejšího Poháru UEFA (dnes EL) v Mladé Boleslavi 2:1 a v ročníku 2012/13 uspěl s Manchesterem City dvakrát proti Plzni v hlavní fázi Ligy mistrů. Letos v říjnu pak s Betisem po obratu zdolal Spartu.