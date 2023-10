Highlighty víkendu: Ostrý Liverpool, smolař Ramos a Simply The Best(e)

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v novém týdeníku. Dnes se podíváme na nádherný přímý kop v Bundeslize, nešťastný vlastenec Sergia Ramose nebo Pepa Guardiolu, kterého dohnala vlastní (zapomenutá) slova.

Gól víkendu

Nováček Bundesligy Heidenheim o víkendu obral pohárového účastníka Union Berlín o všechny body. Největší zásluhy na tom měli dva hráči. Brankář Kevin Müller, který udržel čisté konto, i když šance berlínského týmu by podle metriky xG měly stačit na vstřelení 2,43 gólu. A produktivní bek Jan-Niklas Beste. Ten má v pěti zápasech parádní bilanci 3+3, o výhře Heidenheimu 1:0 rozhodl nádherným přímým kopem. Zkrátka gól z kategorie "Simply The Best(e)"...

Smolař víkendu

Sergio Ramos se navzdory vábení ze Saúdské Arábie vrátil domů a po 18 letech zase nastupuje za Sevillu. I v 37 letech je jasným lídrem obrany, ve víkendovém šlágru s Barcelonou se ale do statistik zapsal nešťastně. Hlavičku mladíka Lamineho Yamala si srazil do vlastní sítě. Bolest to pro něj byla několikanásobná – šlo o jediný gól zápasu, takže andaluský celek kvůli tomu přišel o všechny body, navíc proti týmu, se kterým Ramos v dresu Realu Madrid dlouhá léta sváděl nekompromisní bitvy v El Clásiku. Zajímavostí je, že šlo o jeho třetí vlastní gól v La Lize, předchozí dva dal za Real, a shodou okolností oba právě v zápasech se Sevillou.

Ze sociálních sítí

Fanoušci brazilského Internacionalu si zápas s Atletico-MG moc neužili, museli sledovat prohru 0:2, jejich tým navíc dohrával v deseti. Snad jen jediný přiznivec klubu z Porto Alegre se na stadionu měl dobře, místo sledování zápasu si totiž dal šlofíka...

Statistika víkendu

O problémech s VARem, které Liverpool proti Tottenhamu stály body, se už napsalo dost, úplně tak zapadla jedna zajímavá statistika. Červená karta Curtise Jonese byla už třetí, kterou Reds dostali za posledních šest ligových zápasů. Tým Jürgena Kloppa výrazně přitvrdil, na předchozí tři červené potřeboval mnohem víc utkání, konkrétně 168. Na Jonese pak ještě navázal Diogo Jota, který šel ven po druhé žluté.

Příběh víkendu

Malý výpadek paměti přišel Pepa Guardiolu hodně draho. "Wolves mají velkou sílu v útoku, je tam Pedro Neto, Matheus Cunha a ten Korejec (v angličtině The Korean Guy)," řekl před sobotním zápasem. Citizens na hřišti Wolves překvapivě ztratili všechny body a osud tomu chtěl, že vítěznou branku dal právě "The Korean Guy" – kouč Guardiola už si teď určitě zapamatuje, že jeho jméno zní Hwang Hee-Chan.

Fotka víkendu

Parádní momentka se povedla brazilskému fotografovi Alexandru Cassianovi. Hráči týmu Bahia se snažili vysvětlit rozhodčímu, aby sporný moment proti Flamengu posoudil u VARu. Rovnou tím vynalezli novou disciplínu – synchronizované stěžování.