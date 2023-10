Nikdo nechce čelit Newcastlu, prohlásil před šlágrem Ligy mistrů trenér PSG Luis Enrique

Enrique doufá, že bude pokračovat v dobrém startu do funkce trenéra PSG.

Trenér PSG Luis Enrique (53) před středečním utkáním v Lize mistrů prohlásil, že nikdo nechce hrát s Newcastlem United kvůli jejich vysoké úrovni. Zároveň uvedl, že jeho tým je odhodlán přežít "nepřátelskou, ale bezkonkurenční atmosféru" v St. James' Parku.

Newcastle odehraje první domácí zápas Ligy mistrů od roku 2003, což Luis Enrique nebere na lehkou váhu a dodává, že půjde o střetnutí, které ukáže, co PSG umí. "Jsou velmi dobře vycvičení s míčem i bez něj. Na svém stadionu s vášnivými fanoušky za zády jsou obávaným soupeřem. Zítra to pro nás bude velký test," řekl trenér na úterní tiskové konferenci.

Španěl dodal, že tým Eddieho Howea může v soutěži, která neodměňuje konzistentnost, dojít daleko, zejména po skupinové fázi. "Nikdo proti nim nechtěl hrát kvůli tomu, co předvedli v minulé sezoně. Myslím, že v Evropě není nikdo, kdo by se odvážil říct, že nejsou favority kvůli své úrovni, individuální kvalitě a tomu, co předvádějí jako tým," řekl.

Luis Enrique si pochvaloval, že Newcastle čeká první domácí zápas v této sezoně Ligy mistrů po remíze 0:0 na San Siru proti AC Milán, a považoval to za skutečnou výzvu pro tým z Ligue 1. Dodal, že svým svěřencům trochu závidí "velkolepou" atmosféru.

"Je to skvělá příležitost vidět, co PSG umí. Dokonce závidím svým hráčům, kteří budou moci hrát v prostředí, jaké má v Evropě jen málokdo," dodal.

PSG je na čele skupiny F poté, co v úvodním zápase porazilo Borussii Dortmund 2:0.

