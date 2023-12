Spartu na Kypru čeká rozhodující bitva o postup. Proti Arisu potřebuje zlomit venkovní mizérii

Fotbalisté Sparty se ve čtvrtečním posledním 6. kole skupiny C Evropské ligy představí na hřišti Arisu Limassol. Zápas na Kypru rozhodne o tom, zda obhájci českého titulu budou na jaře pokračovat ve vyřazovací části evropských pohárů. Situace v "céčku" je natolik vyrovnaná, že Pražané mohou obsadit jakékoli ze čtyř míst. Duel má výkop ve 21:00.

Sparta má situaci ve vlastních rukách a není závislá na výsledku souběžně hraného utkání mezi Betisem Sevilla a Glasgow Rangers. V případě vítězství čeká Letenské jarní vyřazovací kolo Evropské ligy. Pokud by navíc Betis prohrál, ovládli by sparťané skupinu a prošli rovnou do osmifinále. První ve skupině by mohli skončit i v případě remízy Betisu, pak by ale na Arisu museli zvítězit alespoň o tři góly, i když ani to by nemuselo stačit. Rozhodoval by totiž celkový počet vstřelených branek, případně počet venkovních gólů.

Pokud v souboji dvou úřadujících mistrů svých zemí Pražané remizují, nebo prohrají o gól, přejdou z třetí pozice do nižší Evropské konferenční ligy. Jestliže by však podlehli Arisu minimálně o dvě branky, skončí poslední a na jaře se v pohárech nepředstaví. Kyperský celek při premiéře ve skupině evropských pohárů může obsadit nejlépe třetí místo. Sparta se do jarní vyřazovací fáze některého z pohárů probojovala za posledních šest ročníků pouze jednou.

Tabulka skupiny C. (13.12.) Livesport

Pražané v minulém kole porazili doma Betis 1:0 a ve skupině zvítězili po třech zápasech. Šanci na postup do další fáze Evropské ligy udrželi i díky Arisu, který na Rangers remizoval 1:1. "Rozhodně to bude těžký zápas. Aris dokázal, že hraje velmi dobře, přestože skupinu pohárů hraje poprvé," prohlásil dánský trenér Sparty Brian Priske, jehož svěřenci první vzájemný duel vyhráli v září 3:2.

Rekordní sedmatřicetinásobní čeští mistři se na kyperské mužstvo naladili sobotní ligovou domácí výhrou 3:0 nad Jabloncem. "Doufejme, že jsme získali sebevědomí a že si dokážeme výkon přenést i do čtvrtka na zápas s Arisem," uvedl Priske.

Výsledek úvodního utkání hraného na Letné. Livesport

Sparta v dosavadních sedmi pohárových utkáních s kyperskými soupeři neprohrála a šestkrát zvítězila. Od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 však nevyhrála venku v pohárech 12 zápasů po sobě. Naopak Aris doma zvítězil ve čtyřech z minulých pěti soutěžních duelů.

"Ve skupině jsme získali čtyři body, což ukazuje, jak jsme vyspěli. Teď rozhodne poslední zápas. Půjdeme do toho naplno a uvidíme, k čemu to na konci bude stačit," řekl běloruský trenér Alexej Špilevskij. "Máme mladý tým, mnozí z nás hrají skupinu evropských pohárů poprvé. Postup do vyřazovací části máme ve svých rukách," podotkl švédský křídelník Leo Bengtsson.