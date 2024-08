Mladá Boleslav zahájí 3. předkolo Konferenční ligy doma proti Beer Ševě, pomůže i Matějovský

Pro Mladou Boleslav by postup do Evropy znamenal velký úspěch.

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve čtvrtek rozehrají na svém hřišti 3. předkolo Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Středočeši se proti třetímu týmu uplynulého ročníku izraelské ligy budou chtít spolehnout na stoprocentní domácí bilanci v nové sezoně a navázat na dvě vítězství z předchozí fáze proti litevskému Transinvestu. Duel má výkop v 18:00.

Mladoboleslavští zahájili sezonu ligovou porážkou v Jablonci, pak ale zaznamenali tři soutěžní vítězství za sebou včetně dvou domácích. Generálka na úvodní duel s Hapoelem jim ale nevyšla. V nedělním utkání v Hradci Králové brzy vedli a od 21. minuty hráli přesilovku, přesto prohráli 1:2.

"Kluci to odpracovali, celý zápas jsme byli dominantní, byť to bylo i logické, když jsme hráli o jednoho víc. Soupeř v šestnáctce výborně bránil, ale i tak jsme si vytvářeli šance. Sehráli jsme velmi slušný zápas, jen nemáme výsledek," řekl trenér David Holoubek. "Jsme dost silný mančaft na to, abychom takovou věc dokázali vstřebat. Poučit se z toho a připravit se o to lépe na čtvrtek," přidal křídelník Vasil Kušej.

Středočeši se utkali s izraelským soupeřem pouze jednou ve skupině Poháru UEFA před 18 lety. Při remíze 1:1 na hřišti Hapoelu Tel Aviv nastoupil i současný kapitán Marek Matějovský, jenž poslední dva týdny chyběl kvůli zranění. Podle asistenta trenéra Jana Jelínka ale bude pro čtvrteční zápas k dispozici.

Bez svého kapitána se naopak musí obejít kouč Beer Ševy Ran Kozuch, který přišel k týmu teprve na začátku sezony. Zranění nepustí do hry defenzivní oporu izraelské reprezentace Miguela Vítora. Hapoel v předchozím kole vyřadil tým Černo More Varna, přestože oba duely sehrál v Bulharsku. Nejprve v azylu v Loveči remizoval 0:0 a venkovní odvetu zvládl 2:1. Izraelské týmy hrají domácí utkání na neutrální půdě kvůli válečnému konfliktu v Pásmu Gazy mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Hapoel má s českým fotbalem čerstvé zkušenosti, všechny tři venkovní zápasy ale prohrál se skóre 1:8. Z posledních osmi soutěžních utkání na hřištích soupeřů navíc prohrál sedm. Ze sedmi soubojů s českými týmy Beer Ševa zvítězila dvakrát doma v roce 2020 v Evropské lize. Nejprve zdolala v předkole 1:0 Plzeň a následně ve skupině 3:1 Slavii.

Zápas odřídí finští sudí, hlavním bude Joni Hyytiä. Na rozdíl od 2. předkola už bude na zápasech Konferenční ligy i videorozhodčí. Odveta v Loveči je na programu 22. srpna, vítěz narazí v závěrečném play off na lepšího z dvojice Paks – Mornar Bar.