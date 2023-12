Teenager Pisilli si gólem za milovaný klub splnil životní sen, Mourinho tleskal

V očích se mu leskly slzy štěstí. Záložník AS Řím Niccoló Pisilli (19) se za ně nestyděl, naopak. Ve čtvrtek večer se totiž ocitl ve fotbalovém nebi. Mladík, který prošel všemi kategoriemi akademie římského klubu s kapitánskou páskou na rukávu, dal v Evropské lize gól do sítě Šeriffu Tiraspol.

Talent, který odmala fandí AS Řím, si splnil životní sen. "Od dětství jsem o téhle chvíli snil. Nedokážu popsat emoce, které jsem cítil. Žiju tady od devíti let, Řím je moje druhá rodina. Moc to pro mě znamená, AS Řím je můj život," vyprávěl v pozápasovém rozhovoru pro klubovou televizi. "Byl to obrovský mix emocí. Myslel jsem na všechny lidi, kteří byli součástí mojí cesty, jež mě přivedla až sem. Na vrchol," dodal po premiérovém zápisu ve fotbalovém světě dospělých.

Římský kotel vyvolával Pisilliho jméno, což emotivní chvilku ještě umocnilo. Teenager v prvním zápase za A-tým v evropských pohárech jednoduše udělal dojem. "Bylo to něco šíleného. Něco, co jsem si ani ve snu nedokázal představit. Ale každý ví, že fanoušci AS Řím jsou fanatičtí, jsou to blázni," vyprávěl mladík, který se v Římě narodil a vyrostl. Na zápasy AS měl donedávna permanentku a nevynechával ani výjezdy.

Mladý Ital má to štěstí, že si ho do týmu vytáhl osobitý manažer José Mourinho. A tak přišla řeč i na to, jaké rady Pisilli od jednoho z nejuznávanějších odborníků dostal. "Vždycky se snažím hrát naplno. Nesmíte se bát. Když něco děláte ve strachu, je to nejhorší, co můžete udělat. Trenér mi řekl, abych byl hlavně klidný, doufám, že se mi to povedlo," vykládal.

Příběh kluka, který má AS v srdci, dojal i samotného portugalského kouče. "To, co se mu povedlo, je splněný sen. Všichni kluci, co hrají v akademii, o něčem podobném sní. Přitom dnes chodí i mladí hráči do Saúdské Arábie, takže je moc důležité podobné příběhy, jako je tento, připomínat. Vztah ke klubu, k městu, k lidem tady, vám nenahradí žádné peníze."

Mourinho mimochodem často zdůrazňuje, že rád dává šance v prvním týmu hráčům Primavery. Od svého nástupu do AS Řím v roce 2021 pod ním debutovalo už 13 mladíků, které vychovala akademie klubu. Prvním byl Felix Afena-Gyan, jenž v Serii A debutoval ve 20 letech. Následovali Filippo Missori, Cristian Volpato, Dimitrios Keramitsis, Giacomo Faticanti, Benjamin Tahirovic, Jordan Majchrzak, Riccardo Pagano, Francesco D'Alessio, Luigi Cherubini, Joao Costa a Mattia Mannini.