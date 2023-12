Omlazená sestava Liverpoolu v EL nestačila na Union SG, West Ham zvládl bitvu o první místo

Fotbalisté Royalu Union zdolali v šestém kole Evropské ligy už jistého vítěze skupiny E z Liverpoolu 2:1. Právě zaručený postup do jarní fáze soutěže umožnil anglickému celku kompletně prorotovat sestavu, ve které se objevila řada mladých nadějí. I to byl pravděpodobně důvod, proč se po gólu Mohameda Amoura (23) ze 32. minuty prosadili jako první Belgičané. Hosté sice zanedlouho srovnali zásluhou Jarella Quansaha (20), ještě do přestávky však vstřelil vítěznou branku domácí záložník Cameron Puertas (25). Jednoznačnou výhru 3:0 si připsal AS Řím, který nedal sebemenší šanci Šeriffu Tiraspol.

Lídr belgické ligy se na exilovém stadionu prezentoval již od úvodních minut velmi pohledným ofenzivním fotbalem. Útočná síla Les Unionistes naplno zaúřadovala ve 32. minutě, kdy jednoznačně nejlepší hráč na hřišti Amoura zakončil individuální průnik a poslal domácí do zaslouženého vedení.

Mladé pušky v sestavě Reds se však vybičovaly k vyrovnání. Ve 40. minutě se k propadlému míči dostal Quansah a vstřelil svůj premiérový gól v barvách Liverpoolu. Nicméně těsně před koncem první půle se skóre měnilo potřetí. K bližší tyči vypálil Puertas a obnovil vedení Belgičanů.

Domácí i nadále pokračovali v nastaveném trendu ve snaze zvýšit své jednobrankové vedení. Nebylo tedy divu, že v 62. minutě propukl stadion v Bruselu v jásot potřetí. Chybu obrany Liverpoolu potrestal Puertas, avšak brance předcházela hra rukou, pročež byl gól odvolán. V 72. minutě mohl pečetit skóre Amoura, svůj samostatný nájezd však proměnit nedokázal.

Fotbalisté AS Řím splnili povinnost, když na vlastní půdě porazili Šeriff Tiraspol 3:0. Římané vstoupili do utkání ofenzivně naladění, jelikož jim mohla v případě ztráty Slavie pomoct k prvnímu místu vysoká výhra. To se projevilo už v prvním poločase, ve kterém Vlci vstřelili dvě branky, přičemž tu vítěznou měl na svědomí Romelu Lukaku.

Pro belgického kanonýra to byla již 11. trefa v dresu Giallorossi, na což mu stačilo jen 17 odehraných střetnutí. Svěřenci Josého Mourinha se však přece jen museli smířit až s druhým postupovým místem do play off, jelikož sešívaní rozebrali Servette čtyřmi góly.

Fotbalisté Toulouse zvítězili na hřišti LASK 2:1, a pojistili si tak druhou postupovou příčku. Na první branku utkání si diváci počkali až do 54. minuty, kdy poslal francouzský celek do vedení Thijs Dallinga.

Ačkoliv na sebe domácí odpověď nenechala dlouho čekat, poslední slovo měl obránce Les Violets Gabriel Suazo. Rakouské mužstvo tak obsadilo v tabulce poslední příčku a v jarní části sezony si poháry nezahraje.

Závěrečné utkání zvládl lépe Ajax, který v domácím prostředí porazil AEK 3:1. Nizozemci nakročili k vítězství už v páté minutě, kdy se hlavou trefil celkově dvougólový Chuba Akpom. Hosté se sice zanedlouho dočkali vyrovnání, už ve 20. minutě však překlopil skóre zpět na stranu týmu z Amsterdamu Kenneth Taylor, jehož vítězná trefa znamenala posun de Godenzonen na třetí příčku tabulky právě na úkor řeckého celku.

Ten klíčový zápas nezvládl, a nezahraje si tak ani Konferenční ligu, jejíž finále se koná právě na stadionu mužstva z jihoevropské metropole.

Fotbalisté West Hamu zvládli v posledním kole klíčový souboj o postup z prvního místa, když na vlastní půdě porazili Freiburg 2:0. Hrdinou Kladivářů se stal již v první půli Edson Álvarez, jenž nejprve famózní asistencí přichystal gól pro Mohammeda Kuduse a poté ve 42. minutě sám skóroval.

Pro mexického záložníka, který přišel do anglického klubu v létě z Ajaxu, to byla vůbec první trefa v dresu The Irons. Bádenský celek se naopak po třech soutěžních výhrách v řadě musel smířit s porážkou a postupem ze druhého místa. Tomáš Souček i Vladimír Coufal nastoupili v základní sestavě.

