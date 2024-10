Jindřich Trpišovský (48) netají, že by se v aktuální sezoně Evropské ligy představil se svým mužstvem v Bilbau hned dvakrát. Čtvrteční duel třetího kola základní fáze s Athleticem mají Pražané jistý, trenér Slavie ovšem na tiskové konferenci uvedl, že jeho snem je finále soutěže, které se odehraje právě na zdejším stadionu San Mamés.

Vrátit se tak do největšího města Baskicka ještě i na konci sezony. Kouče slávistů tato představa láká. "Naděje žije vždy. Netajím se tím, že je to jeden z našich snů. Několikrát jsme byli blízko semifinále, hlavně v posledním případě. Při kvalitě soupeřů se ale musí všechno sejít. Uděláme všechno pro to, abychom se sem vrátili," řekl Trpišovský.

Rodák z Prahy zavedl v Edenu praxi, že mužstvo vyráží k zápasům v zahraničí dva dny předem. Tentokrát letělo až ve středu a přesun byl poněkud hektický. "Je to trošku změna, kvůli zpoždění jsme museli zrušit odpolední video a přesunout ho na večer. Uvidíme ve čtvrtek, jestli to něco ovlivní. Nešlo to udělat jinak, upravili jsme program, přizpůsobili se. Pravda ale stejně leží na hřišti, tam se ukáže. Hráči musí být multifunkční a zvládat i náročnější situace. Věřím, že to nebude žádný problém," uvedl kouč.

Preview zápasu Athletic Bilbao – Slavia Praha. Livesport

Slavia v sedmi pohárových zápasech ve Španělsku ještě ani jednou nezvítězila, ale pětkrát tady remizovala. Bilbao je aktuálně pátý tým La Ligy. "Čekám hodně náročný test, podobné utkání jako s Lille (v předkole Ligy mistrů), jsou tu podobně kvalitní individuality. Uvidíme, jestli bude k dispozici Sancet, který by to ještě podpořil ze středu," předeslal Trpišovský.

"Křídla mají fantastická. Jsem velký obdivovatel Nica Williamse, ale v posledních zápasech, které jsem viděl, je možná ještě v lepší formě Iňaki Williams. Pro kluky budou souboje s nimi velkou zkušeností, stejně jako třeba pro Vladimíra Coufala nebo Alexe Baha, kteří takové duely zvládli a odešli do zahraničí," připomněl.

K dispozici má klíčového záložníka Oscara, který v domácí lize pyká za vyloučení v derby se Spartou. "Oscar je pro nás klíčový, z reprezentace si přivezl drobný problém, ale mělo by se nám to podařit vyřešit, aby nastoupil. Je to hráč, který patří v evropských zápasech k nejlepším, pevná defenziva je zásluhou jeho i celého týmu."