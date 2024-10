Fotbalista Lukáš Provod dnes slaví 28. narozeniny trochu netradičně. Cestováním do Bilbaa a tréninkem na stadionu, kde Slavia ve čtvrtek nastoupí ke třetímu utkání hlavní části Evropské ligy. Český reprezentant na tiskové konferenci uvedl, že pro něj i celý tým je takový zápas svátkem. Oba soupeři mají v tabulce po čtyřech bodech.

Na rodinnou oslavu dnes nebyl prostor. "Doufám, že oslava proběhne ve čtvrtek. S rodinou by to bylo samozřejmě jiné, i s klukama si to ale užívám. Pro nás je zápas svátek, hrát na takovém stadionu je krásné, moc se na trénink i utkání těším. Věřím, že budeme úspěšní a odvezu si z Bilbaa tříbodový dárek," řekl Provod.

Gratulace se dočkal i na webu transfermarkt.com, který odhaduje jeho cenu na 130 milionů korun. "Přiznám se, že o tom jsem nevěděl. Evropské zápasy jsou jevištěm, kde se můžete ukázat světu. I česká liga je ale sledovanější než kdy dřív. Rozhodně na to ale nemyslím, cílem je co nejlepší výkon a vítězství na cestu zpátky do Prahy," ujistil rodák z Plzně.

Preview zápasu Bilbao - Slavia Livesport

Stadion San Mamés může být pro Pražany velkou inspirací. Právě na něm se odehraje finále aktuálního ročníku. "Nerad bych někoho urazil, ale hráli jsme na stadionech jako je San Siro nebo Camp Nou. Také San Mamés se určitě zařadí vysoko, bude to krásná vzpomínka," poukázal hráč, které má v evropských pohárech bilanci 37 zápasů a dva vstřelené góly.

Velkou hvězdou soupeře je Nico Williams, který výrazně pomohl Španělsku vyhrát letošní Euro. "Myslím, že je to aktuálně jedno z nejtalentovanějších křídel na světě. Viděli jsme, jak se mu dařilo na Euru a také v jiných zápasech. My ale máme do defenzivy také skvělé hráče, kteří mu mohou zápas znepříjemnit. Nechceme, aby si na hřišti dělal, co chce. U těchto typů hráčů budeme muset být obzvlášť obezřetní," zamyslel se český reprezentant.

Nica navíc podporuje i jeho starší bratr Iňaki Williams. "Kvalita ofenzivních hráčů Bilbaa je enormní, viděli jsme to při přípravě na videu. Oba bratři na špici jsou neskuteční. Situace v útočné třetině řeší téměř bezchybně. Budeme si na ně muset dát velký pozor," zdůraznil Provod.