Když sečtete hodnotu všech hráčů na soupisce Realu Sociedad, dojdete k závěru, že je nejen vyšší než cena kádrů Slavie či Sparty, ale dokonce i než všech týmů z celé Chance Ligy dohromady. Plzeňský soupeř z Baskicka v sobě třímá pořádnou kvalitu. Kdo jsou jeho největší hvězdy?

záložník, 25 let, Španělsko

Odhadovaná hodnota na trhu: 59,6 milionu eur

Jeden z nejlepších středních záložníků v LaLize. V červnu ovládl se španělskou reprezentací Euro v Německu. Když ve finálovém utkání s Anglií vypadl režisér Rodri, na jeho místo naskočil právě rodák ze San Sebastianu. Typologicky jsou si velmi podobní. Jeho odhadovaná cena na trhu atakuje 60 milionů eur a je po zásluze nejhodnotnějším hráčem výběru Imanola Alguacila. V klubu strávil celou kariéru. Prošel všemi mládežnickými výběry a v rezervě ho pipla například Xabi Alonso. V létě o něj projevil velký zájem Liverpool. Měl být jedinou velkou posilou Arneho Slota, ale z Baskicka přišla negativní reakce. Hráč anglický velkoklub překvapivě odmítl.

útočník, 27 let, Španělsko

Odhadovaná hodnota na trhu: 38,6

Další španělský reprezentant na soupisce La Realu. Ale ne ledajaký! V červenci to byl právě on, kdo naskočil do finále jako žolík a vítěznou trefou rozhodl o triumfu La Roji. Během profesionální kariéry nehrál jinde než v San Sebastianu. Ve 14 letech se z nedalekého Eibaru přesunul do mládeže Realu Sociedadu a od té doby hájí jeho barvy. V LaLize platí za velkou stálici, v klubu mu svěřili kapitánskou pásku. Odehrál téměř 290 ligových zápasů a nastřílel 78 branek. Odhadovaná hodnota sice je sice pod 40 miliony eur, ale baskický celek mu do smlouvy zanesl výstupní klauzuli ve výši 75 milionů eur. Zajímavostí je, že dlouhá léta se věnoval i judu, kde získal červený pásek.

křídlo, 23 let, Japonsko

Odhadovaná hodnota na trhu: 62,1 milionu eur

Malý, ale velmi šikovný. Málokdo o sobě může říct, že už má za sebou ve 23 letech angažmá v Barceloně i Realu Madrid. Japonský křídelník však patří mezi vyvolené. V mládeži působil v katalánské akademii La Masia, ale neprosadil se a vrátil se domů. Toho využili v Madridu a posléze jej přivedli zpátky na starý kontinent jako volného hráče. Ani v dresu bílého baletu se však v obří konkurenci neprosadil a putoval hostovat. Napevno zakotvil v Baskicku a daří se mu. V Plzni to pro něj bude jubilejní 100. soutěžní zápas. Dosavadní bilance je 19 branek a 10 asistencí. I jeho smlouva je ošetřena – výstupní klauzule je 60 milionů eur a Real Madrid má nárok na 50 % z jeho dalšího přestupu.

obránce, 28 let, Maroko

Odhadovaná hodnota na trhu: 34,7 milionu eur

Před dvěma lety za něj West Ham zaplatil Rennes přes 35 milionů eur. Jenže v Premier League mu to nesedlo. Letos v létě se rozhodl změnit adresu a ukázal na Real Sociedad. Okamžitě zaplul do základní sestavy Imanola Alguacila, kde zacelil díru po Robinu Le Normandovi, který přestoupil do Atlétika Madrid. Oba mají mnoho společného: vysoká postava, jistota, soustředěnost a schopnost vyhrávat osobní souboje. Jde z něj přirozený respekt. Aguerd patří do současné silné marocké generace, která na posledním světovém šampionátu došla do semifinále a následně padla v utkání o bronzové medaile.

obránce, 22 let, Venezuela

Odhadovaná hodnota na trhu: 5 milionu eur

Pro někoho možná překvapivá volba. Na soupisce Realu Sociedad naleznete zcela jistě zvučnější jména a hráče s větší hodnotou. Jenže venezuelský bek je zatím diamantem, od kterého si u Atlantiku slibují hodně. Nepřišel však rovnou do LaLigy, ale zvolil postupnou cestu. Začal ve třetí nejvyšší španělské soutěži, kde si jej vyhlédli Baskové a letos v létě vytáhli k sobě. Velké týmy okamžitě zpozorněly. Mezi nimi má být například i Inter, který má o podsaditého Jihoameričana velký zájem. Upoutal ho především agilitou a ofenzivními schopnostmi. Pevnou pozici v sestavě si vybudoval i v národním týmu, za který startoval už na letošní Copě América.