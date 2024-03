Van Dijk po Spartě: Byly to pro ně těžké týdny, ale jsou ve hře o titul, přeju jim štěstí

Z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči drtí Spartu v odvetě osmifinále Evropské ligy. V 66. minutě se dostal Virgil van Dijk (32) do hry, aby s kapitánskou páskou na ruce ohlídal klidný zbytek zápasu v podání Liverpoolu, který skončil vysokým vítězstvím 6:1 a postupem do čtvrtfinále soutěže.

I on se tak udržel v rytmu, jak plánoval trenér Jürgen Klopp před utkáním, do něhož poslal na celých 90 minut i hvězdného Mohameda Salaha, který se už definitivně zotavil ze zranění.

"V těchto zápasech musíte dobře chytit začátek, doufátem že dáte rychlý gól. A to vyšlo, po 14 minutách, jestli se nepletu, to bylo 3:0 nebo dokonce 4:0," řekl Van Dijk o zápase, v němž Liverpool nasázel rekordní čtyři branky během 14 minut, což se v evropských pohárech stalo poprvé od 70. let. "Pak se se z toho může stát už ne nebezpečný zápas, ale můžete v takovém utkání ztratit koncentraci, ale i v tomto směru si kluci vedli dobře," dodal.

Pozápasový rozhovor s Virgilem van Dijkem

Van Dijk hodnotil utkání se Spartou. Livesport

Dva debakly zhodnotil holandský reprezentant velmi sympaticky i směrem k pražskému klubu. "Byly to pro ně těžké dva týdny z pohledu výsledků a také vzhledem k počtu gólů, které v posledních třech zápasech inkasovali. Takže jim vzkazuju, ať je dnešní zápas nezabrzdí a přeju jim hodně štěstí. Vrchol sezony je čeká, doma mají náročný boj o titul," doplnil reprezentant Nizozemska.

Teď už se ale Van Dijk a spol. chystají na nedělní tahák v FA Cupu, který odehrají na půdě Manchesteru United. Střet se Spartou pro ně vypadal jako příjemný trénink.