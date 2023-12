Vitík opět zastoupil Vindahla: Nechci dostávat góly, snažím se je zastavit čímkoli můžu

Stoper Martin Vitík (20) se na vítězství fotbalistů Sparty 3:1 na hřišti Arisu Limassol v závěrečném 6. kole skupiny C Evropské ligy a postupu do úvodního vyřazovacího kola soutěže podílel tím, že za stavu 2:0 hlavou obětavě zakročil proti prudké střele brazilského obránce Cajúa (28). Podobně zachránil svůj tým od inkasované branky už podruhé v probíhající sezoně. V rozhovoru s novináři řekl, že gólům se snaží zabránit jakýmkoli způsobem. Pochvaly za svůj výkon se dočkal jak od kapitána Ladislava Krejčího (24), tak i trenéra Briana Priskeho (46).

Situace v utkání s Arisem se odehrála v 35. minutě, kdy Cajú vypálil z hranice vápna a Vitík zakročil místo brankáře Petera Vindahla. "Hlava mě nebolí. V tu chvíli to bylo nepříjemné, takových pět vteřin. Trochu jsme se probudil, poplácal se a byl dobrý," uvedl Vitík.

Na konci září v ligovém duelu s Plzní v šesté minutě nastavení vyhlavičkoval z brankové čáry skákavou střelu Lukáše Kalvacha, čímž zabránil remíze 2:2. "Nevím, který (zákrok) byl důležitější. Nechci dostávat góly, tak se je snažím zastavit čímkoli můžu," prohlásil dvacetiletý odchovanec Sparty.

Parťák z obrany Krejčí ho ocenil. "Do obrany je jedním z nejlepších, které znám, i v tomhle věku. Klobouk dolů, jak čte situace jedna na jedna i krytí prostorů. Jeho zákrok byl jedním z důležitých momentů (zápasu s Arisem)," řekl český reprezentant.

Na tiskové konferenci se k Vitíkovi vyjádřil i Priske. "Myslím si, že Viťase pochválím za spoustu jiných věcí než to, jaký je brankář. Je to jeden z hráčů, který šel od našeho příchodu v mnoha ohledech výkonnostně nahoru. Jedním z nich je bránění kolem branky. Jsem velmi hrdý na to, jak se v posledních měsících vyvinul," podotkl šestačtyřicetiletý Dán.

"Je to správný obránce, vyhrává souboje, s nasazením života brání. Krásně se na to dívá. Je to dobrý kluk, voják. Je to jeden z nejlepší obránců v české lize a skvěle si vede i v Evropské lize," poznamenal Priske.

Postup do další fáze EL oslavila Sparta navzdory tomu, že se jí po listopadové prohře 1:2 na stadionu Ibrox s Glasgow Rangers výrazně vzdálil. "Nevím, jestli jsme tehdy byli dole, ale pořád jsme věřili, že když vyhrajeme oba zápasy (doma s Betisem Sevilla a na Arisu), tak můžeme postoupit. Pomohl nám k tomu i Aris remízou na Rangers. Všechno se sešlo dohromady a postupujeme," konstatoval Vitík.

Sparta zvládla postoupit z těžké skupiny do jarní části EL. Livesport

Skotský celek nakonec "céčko" ovládl díky vítězství 3:2 na hřišti Betisu v souběžně hraném utkání. "Upřímně mě to překvapilo, myslím si, že všechny. Betis byl určitě favoritem skupiny. Je vidět, že naše skupina byla hodně vyrovnaná a nevyzpytatelná. Postoupili dva nejlepší," řekl Vitík.

V úvodním vyřazovacím kole EL by si přál Benfiku Lisabon, za níž hraje David Jurásek. Dalšími možnými soupeři jsou Galatasaray Istanbul, Lens, Braga, AC Milán, Young Boys Bern, Šachtar Doněck a Feyenoord, v němž působí Ondřej Lingr a bývalý sparťan Slovák Dávid Hancko.

"Není tam nikdo jednoduchý, ale myslím si, že hrát se dá s každým. Benfica je určitě hodně věhlasná, klidně bych hrál s ní. AC Milán je můj oblíbený klub, ale jelikož jsme proti němu hráli, rád bych okusil jiný tým," prohlásil Vitík, jenž v listopadu debutoval v "áčku" české reprezentace.