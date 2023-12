Rok 2023 byl úžasný. Díky velkým zápasům v Evropě jsme nabrali zkušenosti, těší Priskeho

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske (46) po výhře 3:1 na hřišti Arisu Limassol a postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy na tiskové konferenci přiznal, že při loňském květnovém příchodu k týmu by ho nenapadlo, jak s ním v relativně krátké době bude na pohárové scéně úspěšný. Dán také prohlásil, že si v nedělním ligovém utkání s Teplicemi přeje zakončit podzimní část sezony výhrou i kvůli fanouškům, jichž k podpoře Sparty na Kypru dorazilo zhruba 700.

Priske načal angažmá ve Spartě v minulém ročníku nečekaným vyřazením s norským Vikingem Stavanger ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. V této sezoně však jeho svěřenci po neúspěchu v kvalifikaci o prestižní Ligu mistrů postoupili do skupiny EL, v níž obsadili druhé místo za Glasgow Rangers a před Betisem Sevilla a Arisem. V únoru je tak čeká úvodní vyřazovací kolo soutěže, soupeře se dozví v pondělí.

"Když jsme ve Spartě začínali, takové myšlenky jsem neměl. Naše první úvahy směřovaly k vybudování týmu a změny herního stylu a kultury klubu. Na to se soustředíte především a snažíte se na tom stavět," řekl Priske po duelu závěrečného 6. kola skupiny EL.

Sparta se dokázala přes velkou konkurenci probojovat do jarní části EL. Livesport

"To, co jsme v roce 2023 prožili, bylo úžasné. Můžu jenom vyzdvihnout realizační tým a hráče, kteří byli fantastičtí. Dělali kroky ve správné chvíli a posouvali náš styl hry a kvalitu. Díky velkým zápasům v této pohárové sezoně jsme nabrali obrovské zkušenosti," konstatoval rodák z Horsensu, který v minulém ročníku dovedl Spartu k prvnímu titulu po devíti letech.

Na začátku působení v letenskému celku na úspěšnost v pohárové Evropě nemyslel. "Věděl jsem ale, že máme na to hrát proti velkým mužstvům a že se nám může dařit. V Evropě to však musíme dokázat po celých 90 minut zápasu, jinak to vyústí v prohry jako na Betisu a Rangers," uvedl bývalý dánský reprezentant.

Spartu už v podzimní části čeká jediný zápas, a to v neděli doma s Teplicemi. "Všichni se těšíme na přestávku a strávení času s rodinou a přáteli. Nedělní zápas je velmi důležitý. Bylo by fantastické zakončit na Letné podzimní část sezony vítězstvím. Musím znovu ocenit fanoušky, přicestovali z Prahy takovou dálku až na Kypr a vytvořili výbornou atmosféru. Celou sezonu zaplňují Letnou a utváří úžasnou kulisu, které si všichni vážíme. Bylo by skvělé, kdybychom nad Teplicemi vyhráli i kvůli nim," podotkl Priske. Při celkové návštěvě 2859 diváků náležela přibližně čtvrtina limassolského stadionu k příznivcům Sparty.

"Kluci jsou unavení, už teď je pozdě, po zápase se moc nevyspí. Až se v sobotu ale opět sejdeme, očekávám, že všichni budou vědět, o jak důležité tři ligové body hrajeme a že je potřebujeme získat. Vítězství vyžaduje naprostou profesionalitu a špičkový výkon," podotkl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.