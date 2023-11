První poločas jsme vůbec nezvládli. Rangers si vyhrát zasloužili, uznal po zápase Vitík

Fotbalisté Sparty podle stopera Martina Vitíka (20) první poločas utkání 4. kola skupiny Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers vůbec nezvládli. Myslí si, že Pražané po změně stran hráli naprosto jinak a sahali po srovnání. V rozhovoru s novináři ale řekl, že si domácí vítězství 2:1 zasloužili.

Obhájci českého titulu v úvodním dějství branku Rangers prakticky neohrozili a v rozmezí 11. až 20. minuty dvakrát inkasovali. "První poločas jsme vůbec nezvládli. Dělali nám problémy nakopávané balony, které hráli prakticky furt. Ani jsme nepodrželi míč a hned ho většinou z prvního doteku bouchali za nás. Tím, jak chceme hrát aktivně, máme za sebou velký prostor a nahoře mají rychlé hráče, takže nám to dělalo problémy," uvedl Vitík.

Statistiky zápasu. Livesport

Po druhém inkasovaném gólu vytvořili hráči Sparty kruh, aby si navzájem vyříkali svůj výkon. "Chtěli jsme na to nějak zareagovat a myslím si, že druhou půli jsme úplně otočili a hráli jsme úplně jinak. Trochu jsme sahali po vyrovnání, ale soupeř si dnes zasloužil vyhrát," prohlásil jednadvacetiletý český reprezentant, který čeká na první start v národním týmu.

Pražané ztrácejí z třetího místa na Rangers tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla, který zdolal doma Aris Limassol 4:1. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy. "Ztížili jsme si to, ale budeme bojovat do konce. Nic jiného nám ani nezbývá," podotkl Vitík.