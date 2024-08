Evropské poháry vstupují do nové éry. Změna formátu se nevyhnula ani Evropské lize, která stejně jako Liga mistrů přešla na takzvaný švýcarský model. Tradiční skupiny v něm nahradila ligová fáze, v níž každý celek odehraje osm zápasů s osmi různými soupeři. Livesport Zprávy přináší všechny důležité informace, které před startem soutěže potřebujete znát.

Jak nový formát Evropské ligy funguje?

Ligová fáze začne 25. září a nahradí tradiční skupinový formát. Místo osmi čtyřčlených skupin se fanoušci mohou těšit na tabulku, ve které bude figurovat všech 36 týmů. Každý celek nově odehraje osm zápasů s osmi různými soupeři. Čtyři duely na každý z týmů čekají doma a čtyři venku. V praxi to znamená, že každému celku přibudou dva zápasy, které se odehrají až po zimní pauze.

Osm nejlepších týmů automaticky postoupí přímo do osmifinále play off. Celky, které skončí mezi 9. a 24. místem, si to v předkole rozdají o osm zbylých míst mezi elitní šestnáctkou. Dále už se pokračuje tradičním play off systémem, který vyvrcholí 25. května na stadionu San Mamés v Bilbau. Všechna vyřazovací kola kromě finále se stejně jako v předchozích letech hrají na dva zápasy.

Kdy a jak proběhne los ligové fáze Evropské ligy?

Losování ligové fáze proběhne 30. srpna.

Hrací dny ligové fáze Evropské ligy

Úvodní zápasy: 25./26. září 2024

Druhý hrací den: 3. října 2024

Třetí hrací den: 24. října 2024

Čtvrtý hrací den: 7. listopadu 2024

Pátý hrací den: listopadu 2024

Šestý hrací den: 12. prosince 2024

Sedmý hrací den: leden 2025

Osmý hrací den: leden 2025

Kdy se uskuteční vyřazovací fáze Evropské ligy?

Předkolo play-off: 13. a 20. února 2025

Osmifinále: 6. a 13. března 2025

Čtvrtfinále: 10. a 17. dubna 2025

Semifinále: května 2025 a 8. května 2025

Finále: května 2025

Jak dopadl uplynulý ročník?

Úřadujícím šampionem je italská Atalanta, která v Dublinu porazila Bayer Leverkusen 3:0. Hrdinou finále se stal Ademola Lookman, jenž nasázel hattrick. V nadcházejícím ročníku Atalanta trofej s jistotou neobhájí, protože jako vítěz Evropské ligy zamíří do Ligy mistrů.