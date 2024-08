Musíme zlepšit obranu, mohou nám způsobit problémy, zní z kabiny Hearts před Plzní

Trenéra Stevena Naismithe (37) před 4. předkolem Evropské ligy proti Plzni nikterak zásadně neznepokojuje, že fotbalisté Heart of Midlothian ještě v nové sezoně nezvítězili a na výhru čekají od poloviny května. Bývalý skotský reprezentant věří, že jeho svěřenci mají na to projít do hlavní fáze soutěže, i když jsou v souboji s Viktorií výrazným outsiderem. Naismith na tiskové konferenci uvedl, že "Srdcaři" musejí ve čtvrtečním úvodním duelu v Doosan areně oproti předchozím zápasům výrazně zlepšit defenzivu.

"Bilance soupeře v této sezoně je z krátkodobého hlediska dobrá, protože neinkasovali příliš mnoho gólů. Je ale třeba se podívat i na jejich konzistentní výkony v evropských pohárech, to vám prozradí o soupeři vše. Je jasné, že domácí nám mohou způsobit problémy, a proto je klíčové zlepšit obranu," uvedl Naismith.

"Pokud ze sebe vydáme maximum, co se týče energie či touhy, věřím, že máme na to z dvojzápasu postoupit. Máme sice jistotu hlavní fáze pohárů, ale chceme hrát v nejlepších soutěžích, co to jde. Bylo by obrovským úspěchem kvalifikovat se do Evropské ligy," doplnil někdejší útočník Glasgow Rangers či Evertonu.

Tým není zrovna ve formě... Livesport

Jeho současní svěřenci o víkendu nečekaně prohráli v Ligovém poháru na stadionu druholigového Falkirku 0:2 a protáhli čekaní na vítězství, které v součtu s přípravou trvá osm utkání. "Bylo frustrující vypadnout, ale program je neúprosný, takže nemáme moc času se tím zabývat. Probrali jsme si to v neděli a už se plně soustředíme na zítřek. Pokud se nedokážete zvednout na zápasy, jako je ten zítřejší, nemáte v klubu co dělat," řekl Naismith.

Hearts po návratu mezi skotskou elitu v roce 2021 třetí sezonu po sobě hrají evropské poháry. V minulém ročníku vypadli v play off o Konferenční ligu s PAOK Soluň, když v předchozím předkole vyřadili Rosenborg Trondheim.

"Můžeme čerpat ze zkušeností z minulé sezony proti Rosenborgu. Je to podobné nastavení, nejdřív venku, pak doma. I přes prohru v prvním zápase se nám podařilo vrátit do dvojutkání a nakonec jsme ho vyhráli," uvedl Naismith.

"Teď jsme tady o rok později v podobné situaci. Máme o něco více zkušeností a věřím, že to zvládneme. Budeme muset bránit lépe než v posledních dvou zápasech, ale jsme dobrý tým, který nastoupí proti dobrému týmu. Myslím, že to bude zábavný fotbal," dodal kouč, který je skoro o polovinu mladší než jeho plzeňský protějšek dvaasedmdesátiletý Miroslav Koubek.