Grealish nechápal penaltu, pak si splnil klukovský sen. Gündogan o konci mluvit nechtěl

Reuters

Jedněmi z hlavních tváří finále FA Cupu mezi Manchesterem City a jeho městským rivalem United byli Ilkay Gündogan (32) a Jack Grealish (27). Německý záložník dal dva góly, první se stal nejrychlejším v historii finálových zápasů nejstarší fotbalové soutěže světa, druhým zareagoval na proměněnou penaltu Bruna Fernandese (28). Rudí ďáblové ji zahrávali po ruce Grealishe.

Grealish byl po utkání v zajetí emocí: "Tohle jsou věci, o kterých sníte jako malý kluk. Nemyslím si, že kluci ze zahraničí si to uvědomují tolik jako my Angličané. My víme, co to znamená hrát finále FA Cupu. Když jsem byl v Aston Ville, jedno jsem prohrál a zoufale jsem toužil jedno vyhrát."

Gündogan se zapsal do historie nádherným –⁠ a rekordním –⁠ volejem pouhých 13 vteřin po výkopu na sluncem zalitém Wembley. Bleskový start City pro něj ale nebyly překvapením.

"Víme, jak chceme hrát po výkopu brankáře. Snažíme se o to, abychom šli za Erlinga (Haalanda), získali odražený nebo sklepnutý míč a snažili se rychle zakončit," líčil. "Míč mi šel krásně proti noze a já ho prostě musel trefit. Byla to docela pěkná střela. Ale hlavní je, že skončila v bráně."

Grealish slaví se spoluhráči pohárový triumf ve Wembley. Reuters

Gündoganovi končí po sezoně, tedy za pár dní, smlouva. O tom, zda bude v Manchesteru pokračovat, ale mluvit nechtěl. "V tomto klubu se cítím výjimečně, jsem tu už sedm let i se všemi vzestupy a pády. Ještě není nic rozhodnuto, uvidíme, co se bude dít dál," uvedl německý reprezentant, o jehož služby údajně stojí AC Milán či Arsenal.

Citizens, kteří v sobotu udělali druhý ze tří kroků za ziskem treble, byli podle Grealishe ve Wembley nebezpeční, protože mají mix všeho potřebného. "Máme starší kluky s více zkušenostmi, máme i mladší kluky. A hlavně máme hodně sebedůvěry a myslím, že to se dnes ukázalo," zmínil.

Právě jeho ruka předcházela penaltě, z níž ve 33. minutě vyrovnal Fernandes na 1:1. "Opravdu nevím, jak je možné, že to byla penalta. Vždyť jsem se na míč ani nedíval," prohlásil anglický záložník. "Pochopil bych, kdybych se snažil balon zablokovat, ale takhle... Každopádně mě Gundo zachránil," usmál se.

Po zápase už myslel na oslavy. "Jsem si jistý, že dnes večer budeme mít dobrou noc. Určitě budu slavit, nevyhrávám FA Cup každý týden," prohodil v dobrém rozmaru. "Ale hned zítra a v pondělí se vrátíme k tomu, že příští týden nás čeká obrovský zápas," dodal s odkazem na poslední zápas sezony, istanbulské finále LM.