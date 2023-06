Zápas, který znamenal střídání dynastií. Jak se City dostalo na trůn místo svého rivala

Pavel Křiklan, AFP

Koho by to před 12 lety napadlo… V semifinále FA Cupu ve Wembley v dubnu 2011 podlehli fotbalisté Manchesteru United rivalům ze City 0:1. Překvapivě, to je to zásadní sdělení. "Rudí ďáblové" v té době mířili za svým čtvrtým titulem v pěti letech a jejich fanoušci se oprávněně mohli posmívat na úspěchy chudým příbuzným z nepřátelské části města. Právě tady ovšem nastal zlom…

United měli nad svými sousedy takovou převahu, že jejich skalní příznivci drze vyvěšovali v kotli na Old Trafford transparent, který ukazoval, kolik let uplynulo od doby, kdy City naposledy vyhráli trofej. Ke vzteku bleděmodré poloviny města se na něm v roce 2011 skvělo číslo 35. Ano, v té doby byl posledním klubovým úspěchem triumf v Ligovém poháru v roce 1976.

Než přišlo zmíněné semifinále. Tehdejší kouč anglické reprezentace Fabio Capello nalosoval United a City proti sobě, vůbec poprvé se nesmiřitelní nepřátelé utkali v posvátném Wembley. A Sky Blues díky trefě Yayi Tourého zvítězili před téměř 87.000 diváky nejtěsnějším rozdílem. Cestu do finále jim ulehčil Paul Scholes, jenž se nechal v 72. minutě vyloučit.

Má to svou historickou paralelu. United (jako City nyní) tehdy útočili na treble. Vyřazení pak znamenalo nejen to, že na něj nedosáhli, ovšem především to byl začátek konce jejich éry. Od jejich nadvlády se nikdo nebyl schopen udržet na anglickém trůnu déle než rok. Dokázala to až dynastie Guardiolovců, jež se díky letošnímu titulu stala teprve třetí, které se povedlo podmanit si Premier League třikrát po sobě. Před ní to dokázali dvakrát United…

Ti se v onom roce 2011 probojovali do finále Ligy mistrů, zatímco Citizens jen poslouchali narážky na to, že jejich arabští majitelé pošetile vyhazují peníze. Jako v létě 2010, kdy týdenním platem 200.000 liber (zhruba 6 milionů korun) učinili z Yayi Tourého nejlépe placeného hráče Premier League. Ano, z toho Tourého, který se v semifinále zmocnil špatné přihrávky Michaela Carricka, vřítil se do šestnáctky a mezi nohama Edwina van der Sara vstřelil jediný gól zápasu. Podobným způsobem pak navíc rozhodl i finále proti Stoke…

Tehdejší obránce City Joleon Lescott vzpomíná na semifinálovou výhru jako na zásadní obrat. "Znamenalo to skutečný posun v přesvědčení klubu, pro nás hráče, pro fanoušky, ale také pro United," líčí. "Uvědomili si, že jsme skutečnou hrozbou. Byl to zlom, pohánělo nás to kupředu."

Jen o pár měsíců později Citizens semleli Fergusonovy hochy na jejich stadionu 6:1 a vyrovnali tak historicky nejvyšší vítězství nad Red Devils, načež si na konci sezony došli po nekonečných 44 letech pro titul.

Anglický fotbal se začal zbarvovat do blankytně modré…

United dnes na ligový primát čekají už 10 let. V sobotu ve Wembley mají šanci pohnout kolem osudu zase svým směrem…