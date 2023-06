Man. City –⁠ Man. United 2:1. Finále FA Cupu ozdobil rekordní gól Gündogana

Martin Janeček

Manchester City zdolal ve finále FA Cupu úhlavního rivala United 2:1 a posedmé oslavil triumf v nejstarší fotbalové soutěži světa. Do historických tabulek se zapsal Ilkay Gündogan (32), jenž po 13 vteřinách hry vsítil nejrychlejší gól finálových soubojů. Německý fotbalista, který je podle posledních zpráv na odchodu z klubu, navíc po změně stran duel rozhodl. Jeho branky tak zajistily, že Citizens před vrcholem sezony, který je čeká přesně za týden proti Interu Milán, stále mají šanci na zisk všech tří hlavních trofejí.

Ještě před istanbulským bojem o ušatý pohár toužili čerství mistři ligy z modré části Manchesteru po zisku FA Cupu. Překážkou jim byli Rudí ďáblové, kteří se stylizovali do pozice jakýchsi strážců odkazu 24 let starého počinu Sira Alexe Fergusona. Poslední zisk takzvaného "treble" zahrnujícího i triumf v Lize mistrů v podání anglického týmu se totiž datoval do ročníku 1998/1999, kdy k němu legendární Skot dovedl právě Manchester United.

Red Devils dostali těžkou ránu už po 12 sekundách hry, kdy se za hranicí vápna trefil z voleje Gündogan. Na svého kapitána mohl ve čtvrté minutě navázat Rodri, hlavičku z dobré pozice ovšem nasměroval těsně vedle pravé tyče. United se z nepřestávajícího tlaku soupeře vymanili až po půlhodině hry, kdy se po ruce v šestnáctce dočkali pokutového kopu, který s přehledem proměnil Bruno Fernandes.

Známkování aktérů finále Anglického poháru. Livesport

Gündoganovi se fenomenálně vydařil také vstup do druhého dějství. V 51. minutě dostal příliš prostoru za vápnem, odkud skóroval po rohovém kopu nechytatelným volejem k levé tyči. Blízko vyrovnání byl v 72. minutě střídající Alejandro Garnacho, z oblíbené pozice na levé části šestnáctky ovšem těsně minul zadní tyč. Agilní Argentinec sice z ofenzivních aktivit nepolevil, dotažení jednogólové ztráty už však zajistit nedokázal.

Sen Citizens o zisku druhé trofeje v sezoně se ve Wembley zhmotnil, a družina Pepa Guardioly tak pocestuje do Istanbulu plná sebevědomí. Manchester United se prvního FA Cupu od sezony 2015/2016 nedočkal.