Man. City – Man. United. Guardiola před finále upozorňuje na dobrou formu soupeře

Reuters

Manchester City bude čelit zcela jinému Manchesteru United, než který v říjnu v Premier League znemožnil 6:3. Před sobotním finále FA Cupu to prohlásil trenér anglického mistra Pep Guardiola (52) a dodal, že jeho tým bude muset na soupeře vyrukovat s tím nejlepším, co umí. Zároveň španělský kouč vysekl poklonu svému nizozemskému protějšku Eriku ten Hagovi.

City se střetne s United nejen v historicky prvním finále Anglického poháru mezi manchesterskými rivaly, ale také ve druhém ze tří zápasů, které musí zvládnout v cestě za vysněným treble.

Guardiolův tým, který byl v posledních týdnech sezony téměř neporazitelný a získal třetí titul v řadě, se 10. června v Istanbulu utká s Interem ve finále Ligy mistrů. Ušatý pohár pro vítěze milionářské soutěže je jediným, který Citizens ještě nezískali.

Nejdřív ale musí svalit úhlavního soka. "To, jak se United prezentují v posledních pěti nebo šesti měsících, je úplně jiný tým než ten, kterému jsme čelili na začátku sezony," prohlásil Guardiola na páteční tiskové konferenci.

"Finále je především o tom, jak se vám bude dařit v 90 minutách, v daném okamžiku," dodal. "Nejde o to, co jste dokázali v minulosti nebo jak jste dobří. Je to jeden zápas, takže musíme být nejlepší, abychom je porazili."

Španělský kouč prohlásil, že jeho svěřenci jsou pro sobotní střetnutí ve Wembley zdravotně fit. I lehce pošramocení Kevin De Bruyne a Jack Grealish podle něj v posledních dvou trénincích trénovali bez úlev. Do branky se prý opět postaví Stefan Ortega, který po celou FA Cupu plnil roli jedničky.

City usiluje o treble, na který se dosud podařilo dosáhnout pouze jednomu dalšímu anglickému klubu –⁠ Manchesteru United v roce 1999. A právě celek Erika ten Haga by si teď nic nepřál víc než zkazit City sen.

Cesta obou finalistů do Wembley. @EmiratesFACup

O nizozemském trenérovi, kerý Rudé ďábly dovedl k únorovému vítězství v Ligovém poháru a ke třetímu místu v Premier League, hovořil Guardiola s uznáním.

"Reprezentuje naši trenérskou profesi tím nejlepším možným způsobem. Myslím, že Manchester United má výjimečného manažera na mnoho let dopředu," pravil Španěl.

Ten je i ve světle středečního vítězství Sevilly nad AS Řím ve finále Evropské ligy připraven na to, že i sobotní zápas může rozhodnout penaltový rozstřel.

"Nejdůležitější vlastností ve fotbale je mentalita," zdůraznil Guardiola, jehož tým bude usilovat o sedmý triumf v FA Cup. United si dělají zálusk na třináctý.