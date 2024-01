Liverpool čeká v FA Cupu bitva s Arsenalem, Klopp chce uspět na všech čtyřech frontách

Klopp by se rád znovu dostal do Wembley.

Jürgen Klopp (56) dal na tiskové konferenci před nedělním utkání s Arsenalem jasně najevo, že Liverpool nehodlá brát FA Cup na lehkou váhu. Přestože to pro svěřence německého trenéra znamená, že se musí vyrovnat s náročným programem, nevzdává se šance uspět ve všech čtyřech soutěžích.

Aktuální lídr Premier League se v neděli vydá na sever Londýna, kde se v duelu třetího kola FA Cupu utká s Arsenalem – rekordním čtrnáctinásobným vítězem této soutěže. Zároveň se jedná o dva nejúspěšnější kluby v soutěži, které dohromady získaly 22 trofejí.

Liverpool se o zisk čtyř trofejí snažil už v sezoně 2021/22. Jeho snaha ale byla zmařena poté, co jej v boji o titul v Premier League o jediný bod předstihl Manchester City. Předtím "The Reds" vyhráli Ligový pohár a FA Cup, přičemž v obou případech ve finále porazili Chelsea.

Klopp chce, aby jeho tým došel co nejdál i tentokrát. "Sezona se třemi finále a opravdu intenzivním závěrem Premier League byla náročná, ale abych byl upřímný, byla to také velká zábava," řekl Klopp novinářům. "Dvě finále proti Chelsea byly dva z nejlepších zápasů, které jsem v životě viděl - neuvěřitelně intenzivní, technicky na super vysoké úrovni - byl to úžasný zážitek," zavzpomínal Klopp.

Nabídl také svůj názor na otázku, jaký vliv může mít současná účast ve více soutěžích na příští sezonu. "Takhle se opravdu nedá přemýšlet. Nemůžeme vypadnout jen proto, že si myslíme, že bychom mohli mít příští rok problém. To bylo něco, co bychom museli vyřešit až potom," uzavřel bývalý trenér Dortmundu.