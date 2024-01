Arteta by zrušil opakování zápasů v FA Cupu. Je třeba to zvážit, prohlásil kouč Arsenalu

Arteta by chtěl ukončit opakované zápasy FA Cupu.

Mikela Artetu (41) a jeho Arsenal čeká v neděli náročný duel v rámci FA Cupu, kdy na Emirates Stadium dorazí Liverpool. Následně by mělo čekat Gunners vzácné třináctidenní volno, to však může narušit případná remíza s aktuálním lídrem Premier League, kdy by se muselo utkání opakovat. "Chceme zápas vyhrát, ale zrušení opakování utkání je třeba zvážit," uvedl na tiskové konferenci španělský trenér, kterému se netradiční řešení nerozhodných duelů FA Cupu ani trochu nezamlouvá.

Ve třetím kole FA Cupu už vstupují do hry přední anglické kluby, přičemž Arsenal v neděli odehraje náročný domácí duel s aktuálním lídrem tabulky Liverpoolem.

Po pohárovém utkání čeká Gunners třináctidenní přestávka, nicméně remíza na Emirates Stadium by znamenala, že se oba celky budou muset na Anfieldu potkat během vzácného, téměř dvoutýdenního odpočinku Arsenalu ještě jednou.

Zápasový program Arsenalu. Livesport

Je velmi pravděpodobné, že se Arsenal kvalifikuje do následujícího ročníku Ligy mistrů. Nejprestižnější evropská klubová soutěž už však v příští sezoně pojede v pozměněném formátu, kdy kluby čekají v základní skupině ještě o dva zápasy více.

Arteta na otázku, zda by anglická fotbalová asociace měla zrušit opakované zápasy, odpověděl rezolutně. "Myslím si, že ano. Uvidíme, co se stane, protože s novým formátem Ligy mistrů bude více zápasů, takže nevím, jak se do nich vejdeme," prohlásil španělský trenér.

"Přestávka bude velmi krátká a máme plány pro oba scénáře. Chceme zápas vyhrát, ale zrušení opakování zápasů je třeba zvážit," vyjádřil se naprosto jasně Arteta.

Přehled zápasu Arsenal – Liverpool (neděle, 17:30)