Man. City – Man. United. Uděláme vše pro to, aby City neměli treble, zní z tábora rivala

Pavel Křiklan

Pouze sedmi evropským fotbalovým klubům se dosud povedlo dosáhnout na vysoce ceněný treble, čili vítězství v nejvyšší soutěži, hlavním domácím poháru a Lize mistrů. V Anglii se tím pyšní pouze Manchester United. Teď na výjimečný počin útočí i jeho městský rival City. Ligový titul už má v kapse, příští týden jej čeká finále Champions League – a v sobotu se ve 142. bitvě o FA Cup postaví ve Wembley právě United. Ti slibují, že udělají všechno pro to, aby úhlavní nepřítel nezopakoval jejich ojedinělý kousek ze sezony 1998/99.

Tehdy pod vedením Alexe Fergusona vládli Evropě, teď platí totéž o svěřencích Pepa Guardioly, který už mimochodem treble získal s Barcelonou v roce 2009. Španělský kouč přistupuje k sobotnímu derby se vší vážností, pro fanoušky je přinejmenším stejně důležité jako nadcházející duel o Evropu s Interem Milán. Bude to ostatně poprvé v historii, co budou o FA Cup, nesjatrší fotbalovou trofej světa, bojovat v přímém klání oba manchesterské velkokluby.

Guardiola dokonce osobně sledoval nedávný triumf United nad Chelsea 4:1. "Udělali na mě velký dojem, už jsem analyzoval jsem i náš poslední zápas na Old Trafford," připomněl kouč City lednovou porážku v lize 1:2. "Stejně jako v minulosti se musíme mít před nimi na pozoru. Teď možná ještě víc než obvykle, připravíme se nejlépe, jak můžeme," uvedl.

Neméně velká motivace je však cítit z tábora soupeře, jenž pod Erikem ten Haagem po rozpačitém úvodu sezony pookřál. V lize nakonec skončil třetí za City a Arsenalem, v únoru jeho hráči zvedli nad hlavu Ligový pohár. Nizozemec je tak teprve druhým koučem v historii klubu (po Josém Mourinhovi), který dokázal vyhrát trofej hned ve své první sezoně na Old Trafford.

A nemusí zůstat jen u ní. Rashford a spol. mají šanci získat pro své barvy premiérové domácí pohárové double. Hlavním motivem je však překazit cestu City za treble. "Dáme do toho všechno a když říkám všechno, myslím to naprosto vážně. Fanoušci na to mohou vzít jed," ubezpečil Ten Hag, jenž má na rozdíl od protivníka tu výhodu, že jeho tým čeká poslední zápas sezony a nemusí se na nic ohlížet.

Terčem bude De Bruyne

Obrana United se chystá na Erlinga Haalanda, jenž ji v říjnu při triumfu 6:3 rozcupoval hattrickem a na další dvě trefy nahrál. "Jestli z něj máme strach? Kdepak… Proč? Ano, je dobrý, to vědí všichni, nicméně nebezpečí od City hrozí odevšad, je to velice komplexní tým," pronesl francouzský stoper Raphaël Varane.

Podle něj je spíš klíčem ke ztlumení soupeřova útoku pohlídat tvůrce hry De Bruyneho, jenž mimochodem přesnou polovinu ze svých 16 gólových asistencí v uplynulé ligové sezoně adresoval právě norskému kanonýrovi. "Pro nás je obtížné bránit jeho přihrávky na Haalanda, tohle spojení se budeme snažit přerušit," prozradil taktický plán. Ostatně v odvetě na Old Trafford se plavovlasý zabiják dostal jen ke dvěma střelám, jedna byla zblokovaná, druhá mířila z jeho hlavy nad…

I když se bude hrát v Londýně, celý Manchester bude na nohou. Tenhle zápas má velký potenciál zařadit se ke kultovním momentům vzájemného soupeření. Napjatou atmosféru i motivaci soupeřů k utkání nejlépe vystihl legendární United Gary Neville v rozhovoru pro list The Times. "Guardiola by byl vhodným protějškem Sira Alexe. Ale chci, aby City získali treble? Ne! Ne! Vážně ne. Nikdo z fanoušků našeho klubu si to nepřeje," uvedl zadák, jemuž se to v rudých barvách v roce 1999 poštěstilo.