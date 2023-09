ANKETA před zápasem Sparty s Plzní: Experti věří domácím. Za Krejčího náhrada není, tvrdí Ščasný

Derby už je minulostí. Nyní však čeká FORTUNA:LIGU další velký zápas. Na Letné se v 10. kole proti sobě postaví Sparta s Plzní. Pražané však do utkání půjdou bez potrestaného kapitána Ladislava Krejčího (24). Jak si s jeho absencí poradí? I na to jsme se zeptali vybraných expertů v anketě před šlágrem víkendu.

ANKETA před utkáním Sparta – Plzeň:

1) Jak velkou ztrátou bude pro Spartu absence Krejčího?

2) Na co/koho si má dát Sparta pozor?

3) Jak zápas dopadne a proč?

Zdeněk Ščasný (trenér)

Jak velkou ztrátou bude pro Spartu absence Krejčího?

"Krejčí bude chybět určitě a nejen kvůli herní kvalitě. Je to lídr týmu, je moc platný při standardkách, umí dát gól. Ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Jiný takový hráč tam prostě není. Sparta to ale zvládne, doma je silná."

Na co/koho si má dát Sparta pozor?

"Jak znám trenéra Koubka přijede na Spartu s perfektně zvládnutou defenzivou, ale protože zapracovala hodně i na ofenzivě, bude si muset Sparta dávat velký pozor. Plzeň určitě nebude jen bránit, mají hodně hráčů, kteří jsou schopní vstřelit gól. Myslím, že by to mohlo být zajímavé utkání."

Jak zápas dopadne a proč?

"Sparta to doma zvládne. Nemyslím si, že to bude o víc branek, spíš o gól. Plzeň se pod trenérem Koubkem hodně změnila. Věřím, že bude k vidění jiný fotbal než v derby Slavie se Spartou. Na ten zápas se těšili všichni. Ale Sparta to doma zvládne."

Stanislav Levý (trenér)

Jak velkou ztrátou bude pro Spartu absence Krejčího?

"Pro Spartu je obrovsky platný, především co se týká standardek – ofenzivních i defenzivních. Dokáže ze zadních řad zaútočit, umí rozehrát balon, ale to už tak nějak víme, to neříkám nic nového. Na jeho místě vidím Martina Vitíka. Bude záležet jak na tom bude zdravotně Panák, ale očekávám složení obrany Vitík, Panák, Sörensen."

Na co/koho si má dát Sparta pozor?

"Plzeň teď hraje v dobré formě, po špatném začátku sáhla k určitým korekturám sestavy. Každopádně si myslím, že to není jen o jednom hráči, ale když už mám říct nějaké jméno, tak je to Rafiu Durosinmi. Představuje velké nebezpečí, je silný ve vzduchu i na zemi, má velikánské předpoklady."

Jak zápas dopadne a proč?

"Hlavně bych si přál, aby to bylo úplně jiné utkání, než bylo derby, které po všech stránkách zklamalo. Plzeň bude hrát zodpovědně, disciplinovaně. Sparta si umí doma vytvořit tlak, presovat soupeře vysoko. Tipuji remízu. Plzeň má velké sebevědomí, ale Sparta je doma ohromně silná."

Jiří Novotný (legenda Sparty)

Jak velkou ztrátou bude pro Spartu absence Krejčího?

"Krejčí bude chybět určitě. Je to vůdčí osobnost, přirozený vůdce týmu. Navíc je schopný střílet důležité góly. Soupeři si ho musejí hlídat, je hodně nebezpečný. Nahradit by ho mohl Martin Vitík, má slušnou formu, jsem zvědavý, jak to trenér Priske vyřeší, vidí hráče každý den na tréninku."

Na co/koho si má dát Sparta pozor?

"Sparta chce být v zápasech dominantní a stejné to bude i proti Plzni. Tenhle styl ji ale nutí rychle přepínat směrem dozadu. Plzeň bude nebezpečná v brejcích. A taky hodně těží ze standardních situací, takže ty si musí Sparta pohlídat také. V některých zápasech se to Spartě ne vždy povedlo, ale věřím, že tentokrát to zvládne a bude se i dál v tomhle směru zlepšovat."

Jak zápas dopadne a proč?

"Bude to vyhecované, ale asi ne tolik, jako při derby Slavia – Sparta, ale atmosféra bude skvělá. Na Letné bude vyprodáno. Věřím, že to bude lepší fotbal než proti Slavii. Oba týmy jsou silné v ofenzivě, nějaké góly by mohly padnout a věřím, že Sparta zvítězí."

František Straka (trenér)

Jak velkou ztrátou bude pro Spartu absence Krejčího?

"Enormní. Je to současný lídr Sparty, na hřišti je to ale i stratég. Podle mého dostane místo něj šanci Martin Vitík, který je při svém mládí také jedním z nejlepších stoperů tady a přál bych mu, aby dostával více příležitostí. Nic to ale nemění na tom, že absence Krejčího je pro Spartu ohromnou ztrátou. Věřím však, že se s tím Sparta popasuje."

Na co/koho si má dát Sparta pozor?

"Plzeň se po tom pomalém startu rozjela, šlape jako tým. Byla otázka času, kdy si to tam všechno sedne, ukazuje se, jak dobré hráče Viktorka má. Když už byla řeč o absenci Krejčího, myslím, že právě kvalita obran zápas rozhodne. Pro obě defenzivy bude ten zápas obrovskou školou."

Jak zápas dopadne a proč?

"Sparta vyhraje 3:1. Věřím hlavně, že bude lepší fotbal než derby Sparty se Slavií. Jsem zvědavý, zda trenér Koubek nevsadí na rozestavení 3 - 5 - 2, aby mohl dát větší prostor kvalitě, kterou v útoku má. Durosinmi, Chorý, Vydra i Kliment. I tak ale věřím, že to Sparta zvládne a zvítězí. Zajímavé bude i to, jak složí ofenzivní linii trenér Priske. Za mě by neměl chybět Lukáš Haraslín, který je v současné formě rozdílovým hráčem. Je tam ale i Kuchta, Olatunji, rozehrává se Pešek. Za sebe říkám, že bych nechal čas na aklimatizaci Preciadovi. Má kvalitu, o tom nepochybuji, přece jenom je to pro něj ale všechno změna."