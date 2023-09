Překvapení víkendu podle dat: Birmingham, Cosenza a Göteborg jedou zaskočit favority

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Redakce Livesport Zpráv proto každý pátek přináší ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

V utkání devátého kola anglické Championship zavítá desátý Birmingham na hřiště osmého Norwiche a pro oba celky se bude jednat o velmi důležité klání. Jak už je v této soutěži zvykem, její tabulka je nesmírně vyrovnaná. Mezi týmy na čtvrtém a desátém místem je rozdíl pouhých tří bodů, přičemž Birmingham ztrácí na svého sobotního soupeře pouze jediný. Ani jeden z celků aktuálně neoplývá příliš oslnivou formou a výhra by oběma přišla vhod.

Norwich musel v posledních čtyřech duelech skousnout tři prohry, včetně týden starého šestigólového debaklu na hřišti nováčka z Plymouthu. Birmingham ve stejném období získal pouze dva body. Oba celky nicméně potvrzují, že postavení v tabulce může v úvodu sezony pořádně klamat. Metrika očekávaných bodů, jež bere v potaz kvalitu vytvořených i povolených střeleckých příležitostí a následně počítá pravděpodobnost, se kterou měl tým bodovat, řadí Birmingham na pátou příčku a Norwich je dokonce ještě o dvě pozice výš.

Srovnání obran Championship 2023/24. 11Hacks / Livesport

I jako outsider sázkových kanceláří tedy mají hosté slušnou šanci překvapit a venku bodovat. Jejich nespornou výhodou je zatím skvěle fungující obrana, kterou soupeři i přes pětizápasovou absenci v minulé sezoně velmi dobře hrajícího Ethana Lairda překonali zatím pouze sedmkrát, což je třetí nejnižší počet za vedoucím Leicesterem a třetím Prestonem. Její kvalitu potvrzuje také model povolených očekávaných branek, podle něhož tým dokonce čelil nejmenšímu objemu nebezpečných šancí v celé Championship.

Analýza dat ukazuje, že tým nemá žádnou viditelnou poziční slabinu a například centrální prostory uvnitř svého vápna brání společně s Coventry nejlépe. To Norwich má směrem dozadu naprosto odlišné starosti a po víkendovém přídělu má 16. nejhorší obranu.

V porovnání se svým soupeřem je sice dominantnější v ofenzivě (1,8 proti 1,3 očekávaným brankám na zápas), ovšem tentokrát na něj čeká velká výzva. Co se útoku Birminghamu týče, je sice zatím spíš průměrný, může však spoléhat na zranitelnost soupeře z protiútoků a především pak ze standardních situací. Norwich je při jejich bránění nejhorší v celé lize, zatímco lépe než Birmingham je zahrává jen pětice dalších týmů.

V osmém kole italské Serie B se proti sobě postaví Pisa s Cosenzou, tedy dva ligoví sousedé z 12. respektive 13. místa tabulky. A ačkoliv je domácí tým pasován do role velkého favorita, jeho pozice v tabulce zatím neodpovídá předváděným výkonům. Jako dobré vodítko opět poslouží už zmíněná metrika očekávaných bodů: Pisa si zatím připisuje průměrně 0,83 očekávaných bodů na zápas, tedy nejméně v celé lize.

I když k tomu přispěla také podprůměrná obrana týmu, hlavním důvodem jsou problémy v útoku. Svěřenci kouče Alberta Aquilaniho, bývalého italského reprezentanta a záložníka Liverpoolu, Juventusu či AC Milán, se zatím dostávají do dobrých střeleckých příležitostí jen velmi sporadicky a jejich 0,7 očekávaných branek na zápas je znovu nejnižší číslo v Serii B.

Finální produkt Stefana Morea v dosavadním průběhu sezony. 11Hacks / Livesport

Dvojice jejich nejvytíženějších útočníků Stefano Moreo a Alessandro Arena si připsala dohromady pouze jedinou branku, přičemž zejména první zmíněný zatím v soupeřově šestnáctce působí bez velkého přehánění bezradně. Pise se povedlo vstřelit pouhých pět branek, o které se postaralo pět různých hráčů. Tohle hledání spolehlivého střelce bude hrát Cosenze do karet. Tým z Kalábrie je ve všech důležitých metrikách veskrze průměrný, což by přesto na Pisu vzhledem k jejímu současnému rozpoložení mohlo stačit.

Hammarby se v minulé sezoně Allsvenskan prezentovalo výborným fotbalem a jako jeden z hlavních adeptů na titul se nakonec umístilo na třetí příčce ligové tabulky. V právě probíhajícím ročníku se mu však po odchodu řady klíčových hráčů daří podstatně méně.

Ze současného pátého místa ztrácí na pohárové pozice už devět bodů, přičemž by se podle analytických modelů mělo pohybovat spíš ve středu tabulky, tedy na úrovni víkendového soupeře z Göteborgu. Vyrovnanější už to vlastně ani být nemůže, neboť oba týmy měly na základě své výkonnosti do této chvíle získat shodně 30 bodů. A zatímco Göteborg jich má na svém kontě 29, Hammarby je osm bodů nad očekávanou hodnotou.

Podle klíčových datových modelů hodnotících kvalitu obran a útoků, intenzitu či úspěšnost presinku, hru ve vzduchu, nebezpečnost protiútoků nebo třeba zisky odražených míčů v jednotlivých částech hřiště, jsou si oba celky nesmírně podobné. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco Hammarby vyznává styl založený na držení míče a kombinační hře, Göteborg je přímočařejší a po zisku míče se snaží chodit nahoru výrazně rychleji.

Výsledek utkání proto bude pravděpodobně otázkou aktuálního rozpoložení. A díky němu by měl mít navrch Göteborg, jenž v posledních pěti utkáních čtyřikrát vyhrál a k tomu vybojoval cennou venkovní remízu na hřišti vedoucího Malmö. V nedělním souboji tak rozhodně není bez šance.