Birmančevič vládne produktivitě. Má na TOP 5 ligu, říká Polom a náhradu vidí v Německu

Pokud měl někdo v létě pochyby, když Sparta představovala Veljka Birmančeviče (26), musí teď přiznat špatný úsudek. Srbský křídelník předvádí skvělé výkony, které opírá o špičkovou produktivitu. Před posledním kolem základní části má na kontě 23 kanadských bodů, nikdo ve FORTUNA:LIZE nemá víc. "Je fakt odskočený," uznává pro Livesport Zprávy expert Roman Polom (32).

Třináct vstřelených branek, druhý nejlepší počin ligy. Deset nahrávek, v tom je Birmančevič vůbec nejlepší. S 23 kanadskými body je nejproduktivnějším hráčem ligy, náskok na druhého Václava Jurečku činí před víkendem čtyři body.

Kvalitu podtrhuje i průměr bodu na zápas, kdy se Birmančevič vyjímá mezi ostatními s hodnotou 0,9. "Vypadá to, že teď načasoval formu tak, že bude ještě gradovat. Kanadských bodů ještě podle mě přidá spoustu," domnívá se bývalý ligový obránce Roman Polom.

"Birmančevič je skutečně odskočený. Pokud odejde, bude mít Sparta opravdu velký problém ho nahradit. Má na TOP 5 lig v Evropě, bude tam dle mě směřovat," myslí si. "Strop má totiž podle mě ještě mnohem výš."

Otázkou tedy možná je, proč srbský křídelník už dávno nezáří ve Španělsku či Francii. "Udržet si takovou výkonnost po celou sezonu je prostě náročné. Výkonnostní sinusoida je běžná. Kdyby tam výkyvy nebyly, není v české lize," přikyvuje Polom.

Nicméně pokud forma opravdu bude gradovat a produktivitu udrží, může Birmančevič pomýšlet na další posun. I přes to, že před několika týdny se Spartou dokonal trvalý přesun z Toulouse. Úplně jasné to ale dle Poloma není: "Výhled Ligy mistrů je pro něj lákavý, Sparta zároveň nemá důvod a finanční potřebu prodávat."

Zpátky ale k Srbově formě. Jak bylo výše zmíněno, fazonu načasoval skvěle. Prosadil se šestkrát z posledních sedmi zápasů, na prázdno vyšel jen v Opavě. Jinak slavil dvakrát proti Bohemians, gól dal i Baníku či Liverpoolu.

Před klíčovou fází sezony se tak pro klub z Letné jedná o velké povzbuzení. "Je důležité mít v klíčových okamžicích k dispozici takové rozdílové hráče. Je to fráze, ale skutečně dokáže udělat z ničeho něco," říká odchovanec Sparty.

Nebude tak překvapením, když se Birmančevič zařadí mezi vůbec nejproduktivnější hráče poslední doby. V minulé sezoně měl nejvíce kanadských bodů slávista Jurečka (24), což by měl Srb zvládnout překonat. A dál? Ročník 2021/22 ovládnul s 23 body Jean-David Beauguel z Plzně, předtím Adam Hložek s 22 body. Tento výkon navazoval na osmnáct bodů Lukáše Budínského, což bylo o polovinu méně, než rok předtím stihnul Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi, jenž tehdy zazářil neuvěřitelnými 29 brankami.

Na to bude těžké navázat, avšak dosažitelný je například výkon Josefa Hušbauera z ročníku 2013/14 (26 bodů), Davida Lafaty (25) z roku před tím nebo Jiřího Štajnera, jenž v sezoně 2011/12 ovládnul produktivitu s parádní bilancí 15+16. Poslední tři jmenovaní to ale zvládli za 30 kol, jelikož se ještě nehrála nadstavba.

Jestli Birmančevič udrží svou potenci, Sparta pravděpodobně získá mistrovský titul. Zároveň se ale u Letné sletí zájemci. Pokud by skutečně došlo k odchodu, Polom nevidí náhradu v současném kádru ani v české lize.

"Upřímně, v Česku bych nenašel nikoho tak výrazného a kvalitního, po kom by Sparta měla jít a kdo by ho mohl nahradit," neváhá. "Myslel jsem si, že Sparta by na to mohla být připravená, ale jak se ukázalo v některých jarních zápasech, kvalita přední trojky je odskočená natolik, že je z vlastních zdrojů zatím moc nahradit nedokáže."

Podle něj by tak Sparta opět měla sáhnout do zahraničí. A proč ne pro Čecha! "Médii proběhlo, že by Sparta mohla zkoušet Vaška Černého. Samozřejmě nevím, co má v hlavě a jaké má ještě ambice, ale pro Spartu by to byl parádní krok, byla by to bomba," uzavírá Polom.