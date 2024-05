Boj o krále ligových střelců: Forma hovoří pro Birmančeviče. Derby nerozhodne, tvrdí Podaný

Derby mezi Slavií a Spartou může výrazně napovědět o tom, kdo na konci sezony zvedne nad hlavu mistrovský titul. Kromě důležitých bodů do tabulky se bude hrát také o korunu krále střelců, na kterou může reálně pomýšlet hned pět borců hrajících za pražské rivaly. Zatím vedoucího Václava Jurečku a šestého nejlepšího kanonýra ligy Lukáše Haraslína dělí pouhé čtyři góly.

Právě aktuální lídr Jurečka v závěru minulého ročníku dokázal, že v nadstavbě se dá dohnat téměř jakákoliv ztráta. Vzpomínáte?

Útočník Slavie do závěrečné fáze ligy vstupoval s pouhými osmi brankami a na tehdejšího lídra Jakuba Řezníčka ztrácel propastných 11 tref. Zatímco brněnskému veteránovi v boji o záchranu střelný prach zvlhnul, Jurečka se ve skupině o titul nadechl k dechberoucí jízdě.

Vršovickým Bohemians nasázel v malém pražském derby čtyři branky, Plzeň a Olomouc obtěžkal dvěma zásahy a do závěrečného zápasu sezony proti Slovácku si schoval další čtyřgólové představení. V pětikolové nadstavbě dal těžko uvěřitelných 12 gólů. A to v zápase proti Spartě vyšel naprázdno.

"Václav Jurečka je samozřejmě ve hře i nyní, ale je u něj otázka, jakou bude mít minutáž. V posledních zápasech příliš nehrál a pro střílení gólů je herní vytížení klíčové. Slavii navíc čeká spousta těžkých zápasů pod tlakem. Takže moc nevěřím tomu, že by korunu krále střelců obhájil," řekl pro Livesport Zprávy bývalý hráč pražské Sparty Jakub Podaný.

Představení rodáka z Opavy ze závěru minulého ročníku se bude jen těžko opakovat. I přes to nás v končící sezoně čeká zajímavé finále střelecké soutěže. Jurečka má na čele náskok jediné branky před spoluhráčem ze Slavie Mojmírem Chytilem a plzeňským Pavlem Šulcem. V těsném závěsu je poté sparťanská trojice Jan Kuchta a Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín.

Nejlepší střelci F:L. Opta by Stats Perform / Profimedia

"Před sezonou jsem tipoval, že by mohl vyhrát Kuchta, ten ale v průběhu sezony nabral docela výraznou ztrátu. V aktuální formě do toho ještě může promluvit, nyní ale nejvíc věřím Veljku Birmančevičovi a Pavlu Šulcovi, kteří hrají ve skvělé formě," uvedl Podaný.

Birmančevič dal v posledních pěti zápasech pět branek a s 14 zářezy a 11 gólovými nahrávkami se pyšní nejlepší bilancí z celé ligy. V derby může udělat další krok k tomu, aby se Jurečkovi přiblížil i v pořadí střelců.

"Myslím si, že derby v otázce koruny krále střelců příliš nenapoví. Očekávám spíše taktickou bitvu, kterou může rozhodnout jediný gól. Samozřejmě bych si přál, abychom viděli přestřelku, ale moc tomu nevěřím," přidal svůj pohled Podaný.

Souboj ligových kanonýrů může výrazně napovědět také v nominační tajence pro červnové Euro. Je téměř jisté, že k Patriku Schickovi trenér Ivan Hašek vezme alespoň dva útočníky z české ligy. Tím jedním bude pravděpodobně Tomáš Chorý, který zaujal na posledním reprezentačním srazu a se svou typologií mezi českými hráči nemá konkurenta. O zbývající místenku se pak pravděpodobně poperou právě Chytil s Kuchtou a Jurečkou.

Na první reprezentační akci pod Ivanem Haškem byl z výše zmíněné trojice pouze slávista Chytil, který nastoupil v základní sestavě v duelu proti Norsku. Pětadvacetiletý útočník tak má k nominaci zdánlivě nejblíž, podle všeho ale bude hrát velkou roli rozpoložení ze závěru sezony.

"Pokud se bude trenér rozhodovat mezi podobnými hráči, tak by aktuální forma rozhodně měla být jedním z hlavních faktorů, které o nominovaném rozhodnou," líčil Podaný. "Zásadní ale bude, aby mu ti hráči do soupisky zapadli typologicky. Bude potřeba aby trenérům vytvářeli co nejvíce variant ať už do systému, nebo pro možnosti na prostřídání," dodal fotbalista, který v nejvyšší české soutěži odehrál 180 zápasů.