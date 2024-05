Druhá žlutá pro Haraslína? Nepochyboval jsem, šlo o jasné podražení, uvedl rozhodčí Černý

Pískat derby Sparty se Slavií je pro tuzemské rozhodčí odměnou. V minulé sezoně byl sudí Dalibor Černý poctěn hned třikrát a prestižního derby se dočkal i v této sezoně. Zápas i podle expertů zvládl na výbornou, i když řešil pár ošemetných situací. Vyloučil také sparťana Lukáše Haraslína v 63. minutě. "Pro mě to byla jasná druhá žlutá karta. Bylo to bezohledné podražení, kdy nehrál míčem," vysvětlil arbitr nejzásadnější verdikt ostře sledovaného duelu před kamerami O2 TV.

Co experty možná trochu překvapilo? To, že oba týmy měly ve 22. minutě na kontě po jedné žluté kartě. Sudí se ale nebál, že by se zápas proměnil v nějakou karetní šarádu. "Nechtěl jsem určitě nastavit nějaký trend zápasu. Obě žluté karty jsem udělit musel. Viděl jsem tam v obou případech zmaření slibně se rozvíjející akce," konstatoval sudí.

"Trochu jsem v tu chvíli pochyboval, ale rozhodčí pak zápas zvládl. Zápas se jim určitě nevymknul," chválil expert O2 TV Antonín Rosa.

Statistiky utkání. Opta by StatsPerform

Po skončení derby si arbitr trochu vyčítal jedinou věc a to posouzení souboje sparťana Krejčího se slávistou Chytilem. "Na hřišti jsem viděl, jak se drží oba. Když jsem si ale vše prohlédl opakovaně, měl jsem pískal přímý volný kop ve prospěch Slavie," přiznal hlavní arvitr. Když ale tasil druhou žlutou kartu pro sparťana Lukáše Haraslína, neváhal ani okamžik. "Nehrál míčem. Bezohledné podražení, pro mě jasná žlutá," tvrdil bez rozpaků.

Nic proti červené kartě neměl ani trenér Brian Priske. Stejně jako epxerti ve studiu O2 TV uznal, že byl Lukáš Haraslín nejspíš přemotivovaný. "Měl být určitě opatrnější, ale tohle bylo na žlutou kartu," znělo unisono od expertů i od Priskeho. "Byla tam výborná pomoc od obou asistentů i od čtvrtého rozhodčího. Skvěle fungoval i kolega Radina u VARu," dodal pochvalně Černý.