Co ukázalo derby? Extratřída mezi tyčemi i zbytečná červená pro Spartu. Letenští mají k titulu blíž

Sešívaní se vydali ze všech sil, vyždímala se i Sparta. Klíčové derby slavných pražských "S" v nadstavbě ale skončilo bezbrankovou remízou, což posouvá výrazně blíž k obhajobě mistrovského titulu Spartu. Ta má tři kola před koncem nadstavby náskok čtyř bodů. "Není 0:0, jako 0:0. Po tom ligovém utkání jsme seděli ve studiu a říkali, že to byla taková nuda, ale tentokrát jsem se bavil," hodnotil duel expert O2 TV Zdeněk Folprecht.

Velké opory v brance

Útočné řady se sice snažily, co mohly, šancí nebylo málo. Ale oba chlapíci v rukavicích se činili a báječnými zákroky drželi čistá konta. Do přestávky se čtyřikrát blýskl Jindřich Staněk v brance Slavie, jenž zneškodnil třeba tutovku Kuchty. Zahanbit se nedal ani jeho sparťanský protějšek Peter Vindahl, na nějž si v tutové šanci nepřišel Matěj Jurásek. Stejně tak se neprosadil v dobré pozici Zafeiris. Vindahl pak předvedl zákrok zápasu proti ráně Chytila z deseti metrů. "Byl to od Vindahla skvělý zákrok. Nebýt jeho, tak teď slávisté slaví," uvedl expert O2 TV Zdeněk Folprecht. "Za mě byli nejlepšími hráči oba brankáři."

Další sparťanská červená

V prestižní bitvě se opět na hřišti červenalo. Sparťanský specialista Preciado, který naskočil do duelu až jako náhradník, tentokrát derby dohrál. Ze hřiště se naopak předčasně pakoval jeho spoluhráč Lukáš Haraslín. Slovenský reprezentant se žlutou kartou zbytečně zajel do soupeře a sudí neměl slitování. Haraslín tak bude v závěru ligy absentovat, což může být rána pro vyhlášený ofenzivní trojzubec Letenských. Šlo o desátou červenou kartu pro tým Briana Priskeho v nejvyšší soutěži v této sezoně.

Ogbu raději střídal

Ostře sledovanou postavou byl v derby "S" stoper Igoh Ogbu. Toho provázel na hřiště stín pochybností, protože měl na triku několik přehmatů v klíčových momentech derby se Spartou. A když se v první půli chybou podepsal pod tutovku Kuchty, sáhl trenér sešívaných Jindřich Trpišovský raději ke střídání. "Špatně se mu dýchalo, motala se mu hlava," vysvětlil ale po utkání svůj tah Trpišovský. Na plac šel náhradník Zima, ani on ale duel nedohrál. Když Slavia dostala šanci hrát přesilovku, musela nejdražší posila v historii Slavie z placu. Ovšem z taktických důvodů.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Obě "S" hlasí vyžlucené opory

Seznam ohrožených hráčů obou pražských "S" byl pořádně dlouhý. A jelikož se v derby hodně žlutilo, přišla Sparta i Slavia pro následující kolo o několik hráčů. Slavii bude v duelu s Plzní chybět Tomáš Holeš. Na straně Letenských budou absence citelnější. Kromě vyloučeného Haraslína má stopku pro duel s Baníkem Ostrava kapitán Ladislav Krejčí a také záložník Laci.

Hodnocení hráčů v derby. Livesport

Trpišovský si na Priskeho nepřišel

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sice patří mezi vyhlášené české experty, když se ale jeho družině postaví týmy vedené Brianem Priskem, není to žádná sláva. A i přes enormní snahu sešívaných to platilo také v sobotu na Letné. Platí, že Trpišovským vedené týmy porazily mužstva koučovaná Brianem Priskem jen ve dvou případech z deseti. Bilance je z pohledu Trpišovského dvě výhry, pět remíz a tři výhry bral Priskeho celek. Sparta sobotní remízu bere, tři kola před koncem nadstavby vede FORTUNA:LIGU o čtyři body a má tak velkou výhodu. "Pro Spartu je to nepřímá výhra," přiznal expert O2 TV Jakub Podaný.

Střídající žolík Preciado

Největší otazníkem bylo nasazení Ekvádorce Angela Preciada v rudém dresu. Brian Priske kudrnatého hříšníka, který viděl dvě červené karty v rychlém sledu, nechal sedět v úvodu jen na lavičce. Nakonec se Preciado na hřiště dostal v 61. minutě, několikrát pobavil fanoušky chytrým přenesením hry, ukázal přehled a potvrdil, že pokud jde o fotbal, je to extratřída. A jelikož se vyvaroval nesportovních výstřelků, mohl po závěrečném hvizdu slavit se sparťany důležitou remízu.