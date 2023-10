Hráči musí věřit, že jsou schopni vyhrát. Budeme nebezpeční, věří nový kouč Zlína Červenka

Zcela nová trenérská tvář se objeví na domácí prvoligové fotbalové scéně. Poslední tým tabulky Zlín dnes převzal Bronislav Červenka (48), který dosud v nejvyšší soutěži v roli kouče nepůsobil. Jako hlavní a jediný cíl si vytkl zachránit klub mezi elitou.

"Je to jednoznačný cíl. Přicházím do klubu, který není v dobré pozici, nemá výsledky, ale od toho tady jsem, abych to posunul dál. Je to riziko, ale chceme postupnými kroky zvedat tým tak, abychom se zachránili. Hráči musí začít věřit, že jsou schopni vyhrávat. Nechceme se hrabat v minulosti, ale dívat se před sebe," řekl Červenka novinářům.

Nabídku na první angažmá v nejvyšší soutěži obdržel od generálního manažera Zlína Zdeňka Grygery, s nímž mimo jiné hrával v Drnovicích, v pondělí ráno. "Potěšilo mě to a zároveň překvapilo. Nečekal jsem to. Kroměříž se mi opouštěla těžce, zažil jsem tam pěkná léta," řekl Červenka, který Hanáckou Slavii dovedl na jaře do druhé ligy.

Na zlínskou nabídku kývl v momentě, kdy nejen Českem rezonoval rekordní debakl s Mladou Boleslaví 5:9. Ve 12. kole to byla osmá porážka, jinak Zlín uhrál ještě tři remízy a jen jednou vyhrál. "Zápas jsem viděl, první poločas byl slušný, do stavu 3:1 velmi dobře zvládnutý, ale pak přišla desetiminutovka se čtyřmi inkasovanými góly, která všechny zlomila tak, že hráči nedokázali na nic reagovat, a podle toho to dopadlo," komentoval výsledek gólově nejbohatšího utkání v historii samostatné nejvyšší domácí soutěže.

Jeho jednou z prvních snah na tréninku "Ševců" bylo zapomenout na sobotu. "Když se v tom budeme hrabat, tak k žádnému cíli nedojdeme. Snažím se přistupovat k týmu pozitivně a trénovat tak, jako by se nic nestalo. Kluci musí začít věřit, že jsou schopni vyhrávat," vysvětlil.

Zlín posbíral v aktuální sezoně pouhých šest bodů. Livesport

Problém Zlína netkví pouze v posledním utkání. Tým má s 34 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize a tabulku uzavírá s dvoubodvou ztrátou na Jablonec. O Červenkovi se přitom říká, že je trenér šitý na defenzivu. "Já si to úplně nemyslím. Ano, kladu důraz na defenzivu a na detaily v ní. V ofenzivě chci být přímočarý, rychlý, jsem pro kombinaci, jen nakopávání to neřeší," charakterizoval Červenka svoji trenérskou filozofii.

Nyní ale dobře vnímá, že ve Zlíně musí začít odzadu. "Tým dostává moc gólů, to je fakt, musíme zapracovat na tom, aby zodpovědnost každého hráče byla maximální, jen tak se můžeme posunout dál. Směrem do ofenzivy tým ví, co hrát, v tom budeme pokračovat," konstatoval muž, který odehrál v české lize 277 zápasů a dal 23 branek.

Jeho trenérský start v nejvyšší soutěži ale nebude snadný. Červenka pojede s týmem včetně poháru ke třem zápasům na hřiště soupeřů. "To je realita těchto dnů, my si s tím musíme poradit. Dnes už není takový rozdíl hrát doma nebo venku. My se pokusíme sbírat v každém zápase body a udělat pro to maximum. Budeme pro soupeře otravní a věřím, že i nebezpeční. O sestavě pro sobotní duel v Olomouci přemýšlím od prvních chvil, co jsem tady, " řekl před zápasy v Olomouci, na Baníku (v poháru) a Pardubicích.

Červenka se vrátil do Zlína po šesti letech, před tím v klubu působil jako asistent. "Tehdy tu byli Standa Dostál, Tonda Fantiš, Vuki (Vukadin Vukadinovič), Lukáš Bartošák. Znám mladé kluky, kteří tehdy byli v žácích, jako Martin Cedidla, některé znám přes tatínky. Vazeb tu mám hodně a věřím, že mi to pomůže, protože ti kluci jsou charakterově rovní," řekl Červenka.

