Jablonec si jasnou výhrou zajistil záchranu, Pardubice ještě jistotu nemají

Fotbalisté Karviné otočili zápas třetího kola nadstavbové skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE, v němž po výsledku 3:1 oslavili historicky první výhru na hřišti Bohemians. Na úvodní zásah Jana Matouška (26) zareagovali Karviňáci dvěma slepenými trefami zkraje druhé půle, tu vítěznou si navíc připsal odchovanec Klokanů Lukáš Budínský (32). K vidění byl také souboj Zlína s českobudějovickým Dynamem, který skončil již pátou remízou z posledních šesti vzájemných klání. Jasnou výhru 3:0 si připsal Jablonec, který doma zdolal Pardubice.

Při zranění Dominika Holce dostal mezi třemi tyčemi Slezanů opět příležitost Jiří Ciupa. Toho chtěl v šesté minutě prověřit Milan Ristovski, do jeho střely z hranice vápna ale výborně skočil vracející se David Moses. Balkánský útočník se prvního gólu v dresu Bohemians nedočkal ani o chvíli později, kdy jeho volej po přízemní pobídce z levé strany zastavilo břevno.

Štěstí si nicméně hosté vyplýtvali ve 20. minutě. Nákop za obranu špatně vyhodnotil zkušený Fleišman, jehož pomalou malou domů vystihl Matoušek a pohotově otevřel skóre. Jeho trefa byla tou jedinou z úvodního dějství, jelikož dělovka aktivního Ristovskiho prolétla těsně vedle.

Karvinští tedy museli být vděční za těsné manko, to navíc ve druhé půli rychle smazali. Na pravé straně se uvolnil autor dvou asistencí z minulého kola Rajmund Mikuš a křižnou ranou překonal Michala Reichla. Gólman, který se v sestavě objevil poprvé od února, neměl čisté svědomí, ještě hůře se ale ukázal v 54. minutě, kdy špatně vyboxoval balon a Budínský díky tomu snadno skóroval.

Třetí branku mohl přidat Martin Regáli, jenže Reichl si proti teči z bezprostřední blízkosti vylepšil renomé. Další gólové radosti se tedy Slezané dočkali až v úplném závěru, kdy Mikuš prokázal nahravačské schopnosti a vytvořil ideální příležitost pro Patrika Čavoše.

Dobrou formu hostujícího brankáře Antonína Kinského otestoval krátce po úvodním hvizdu Dominik Hollý, Slovákova hlavička ale skončila bezpečně v rukavicích syna pětinásobného českého reprezentanta. Hned vzápětí se o poznání více natrápil Vilém Fendrich, jenž vyrazil dalekonosný pokus jen před sebe a Kryštof Daněk z dorážky trefil tyč.

Posléze byli aktivnějším celkem Severočeši, přesto měl velmi blízko k otevření skóre Laurent Kissiedou. Rodáka z Pobřeží slonoviny se zkušenostmi ze Severní Ameriky nicméně obral o radost Miloš Kratochvíl, který na brankové čáře vyhlavičkoval míč nad břevno.

Tým z města perníku vykročil aktivněji i do druhého poločasu, což vyústilo v odpískanou penaltu po ruce Jakuba Martince. Sudí Jan Všetečka ovšem po zhlédnutí videozáznamu naznal, že se horní končetina nacházela v přirozené poloze a pokutový kop odvolal. Hned vzápětí ukončil jablonecké čekání na šanci Polidar, který se hlavou snažil přelobovat Kinského, leč ten se nakonec blýskl fantastickým zákrokem.

Host ze Sparty se ale přece jen dočkal, když poslal míč do sítě po sklepnutí od Aléguého. Zblízka pak padl i další gól a na svědomí ho měl kapitán Kratochvíl, jenž snadnou hlavičkou zužitkoval centr Matěje Náprstka. Právě mladíček ošlehaný akademií v Norimberku nakonec uzavřel střelecký účet utkání, když se v 87. minutě prosadil křižnou ranou z levé strany vápna.

Do první zajímavější příležitosti se dostali hosté, jenže zakončení Jana Suchana vyrazil na roh brankář Stanislav Dostál. Ševci mohli udeřit po centrovaném přímém kopu, Joss Didiba ale při střele uklouzl, a tak Dávidu Šípošovi nehrozilo žádné nebezpečí.

Na druhé straně musel zanedlouho opět zasahovat Dostál, když po na krátko rozehraném rohu pálil z voleje znovu Suchan. Skóre mohl otevřít v závěru prvního dějství i útočník domácích Kenneth Ikugar, s jeho nepříliš razantní hlavičkou však neměl Šípoš sebemenší problém.

Hned po přestávce se sáhl trenér domácích ke střídání. Hru měl přijít oživit talentovaný mladík s číslem 10 na zádech Tom Slončík. Do vedení šli ovšem černobílí. Po obloučku z pravé strany se marně natahoval Dostál, a tak do prázdné brány hlavičkoval Jakob Tranziska. Gól měl na hlavě mladý obránce Martin Cedidla, avšak vyrovnání přišlo až o několik minut později, kdy Slončíkovu střelu, která se odrazila od tyče, do odkryté branky dorazil další žolík Filip Žák.

Radost na střídačce Zlína dlouho nevydržela, poněvadž byl vyloučen Tomáš Schánělec. Ani více jak 20minutová přesilovka nakonec Budějovicím nepomohla, a body se tak dělily. Aktivněji dokonce působili domácí, pro které se stal režisérem většiny akcí Slončík, nicméně ani ti se vítězného gólu nedočkali.