Jurečka je nadstandardní hráč. Víc mu ale sedí pozice na hrotu, říká expert Rajnoch

Trefil se do sítě Viktorie Plzeň a pomohl Slavii k jasné výhře nad Západočechy v poměru 3:0. V tabulce střelců se pak na rozdíl jediné trefy dotáhl útočník Pražanů Václav Jurečka (29) na vedoucího Pavla Šulce. I tak se ale v médiích objevují zprávy, že by mohl zkušený kanonýr v létě z Edenu odejít. "Vnímám to, četl jsem i nějaké články. Za mě je to zvláštní, je to na českou ligu nadstandardní hráč," myslí si Jan Rajnoch, expert O2 TV.

Co má Jurečka dělat víc. V minulé sezoně se jeho gólové konto zastavilo na čísle devatenáct. V tomto soutěžním ročníku je na sedmnácti trefách, a to dostává o poznání méně prostoru než před rokem. "Loni dal devatenáct branek, teď sedmnáct. A přesto slyší, že nemusí ve Slavii pokračovat? Asi mu ta situace na sebevědomí nepřidá. Teď ale dal další branku, uvidíme, jak s ním Slavia dál počítá," myslí si Rajnoch.

Tabulka nejlepších střelců F:L. Opta by Stats Perform

Neskrývá, že by si dovedl přestavit daleko větší herní vytížení pro bývalého kanonýra Slovácka. Objevují se ale naopak informace, že by se v létě mohli v Edenu objevit Fila, jemuž končí hostování v Teplicích, a také nově hradecký Vašulín, nebo liberecký Tupta. "Vnímám to, četl jsem i nějaké články. Za mě je to zvláštní, je to nadstandardní hráč. Pořád si myslím, že jeho pozice je na hrotu, než aby hrál z křídla nebo podhrotu. Tady to ukázal, našel si prostor," chválil Jurečku expert O2 TV Rajnoch za vstřelený gól proti Viktorii Plzeň.

Poklonu složil střelci také druhý z expertů David Kalivoda. "Jsem za něj moc rád, že se mu ten gól podařilo dát, čekal na něj delší dobu. Byla otevřená pravá strana a Venca věděl, kam to přiletí. Dostal se před obránce a chladnokrevně zakončil, Jedlička neměl šanci," chválil Kalivoda.