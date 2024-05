Zmrzlého perfektní den. O titul budeme bojovat do posledního kola, ujišťoval střelec Slavie

Plnil si skvěle defenzivní povinnosti, k tomu vstřelil gól. Slavia i díky brance Ondřeje Zmrzlého (25) poprvé v sezoně vyhrála nad Viktorií Plzeň (3:0) a díky tomu oddálila sparťanské oslavy mistrovského titulu. "Všechno si to sedlo úžasně. Vyhráli jsme, máme tři body a ještě není rozhodnuto o titulu. Budeme bojovat do posledního kola," sliboval Zmrzlý do kamer 02 TV po závěrečném hvizdu.

Jestli se někdo ze sparťanů těšil, že Letenští oslaví mistrovský titul už ve středu večer, musel ho ze snu probrat skvělý úvod Slavie. Ta rychle vedla 2:0, když se mezi střelce zapsal jednou právě Zmrzlý.

"Nejraději hraji na pozici wingbacka, je to nejblíže bráně soupeře a mě to táhne dopředu. Celý život jsem hrál v záloze. Je to ve mně, chci dávat góly," vyprávěl bývalý hráč Sigmy Olomouc.

Rozhovor s Ondřejem Zmrzlým

Zmrzlého rozhovor pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Přání se mu v duelu s Plzní splnilo velmi brzy. "I tady mě to táhlo dopředu. Po gólu jsem byl ještě více namlsaný," svěřil se. "Gól to všechno ještě umocnil. Vyhráli jsme, sedlo si to úžasně. Máme tři body a ještě není o titulu rozhodnuto. Budeme bojovat do posledního kola," sliboval nadšeně.

Poctivě si ale plnil úkoly i směrem do defenzivy. "Hlavičkový souboj s Chorasem je těžký vyhrát, ne vždycky se to povede. Na tohle jsme se připravovali. Museli jsme mít propadlé balony, aby nám tam nechodil Šulcík. Byla to taktika," prozradil něco z taktických pokynů. "Sedlo to celé úžasně, cítil jsem se skvěle. Pefektní den," dodal s úsměvem.