Slavia odložila oslavy rivala, Dorley se premiérovým gólem přihlásil o fotbalového Oscara

Ondřej Zmrzlý slaví gól do sítě Plzně.

Slavia porazila ve třetím kole nadstavbové části FORTUNA:LIGY v Edenu Plzeň 3:0, a minimálně tak oddálila titulové oslavy Sparty. Sešívaní o výhře rozhodli už během úvodních 10 minut. Nejprve se úspěšnou dorážkou prezentoval Ondřej Zmrzlý, na nějž o chvíli později navázal Oscar Dorley. Premiérová trefa liberijského reprezentanta v sezoně potěšila nejen domácí tribuny, ale i nezávislé fanoušky krásných gólů, jelikož 25letý záložník napálil míč do sítě šajtlí z více než 30metrové vzdálenosti.

Slavia dostala při jednom z posledních pokusů, jak se ještě na konci ročníku radovat z titulu, dárek od Lukáše Haraslína v podobě červené karty sparťanského křídelníka. Půlhodinovou početní převahu však v derby nevyužila, a tak její manko po úterní prohře Baníku na Letné narostlo už na sedm bodů. Závěrečný úder veškerým nadějím sešívaných chtěla mít na svědomí Plzeň, jejíž tahoun Pavel Šulc se nedávným hattrickem do sítě Slovácka prostřílel až na první příčku tabulky kanonýrů.

Na pozitivní start viktoriánů dala Slavia zapomenout již v páté minutě svou první akcí. Díky rychlé narážečce se do vápna dostal Dorley, jehož přihrávku před bránu vytěsnil Martin Jedlička jen ke Zmrzlému. Pro nedávnou posilu z Olomouce bylo skórovat formalitou, mnohem těžší pozici měl o dalších pět minut později Dorley. Liberijec se z dobrých 30 metrů rozhodl pro ránu šajtlí, kterou spatřil Jedlička až na poslední chvíli, a nechal ji tak zapadnout k tyči.

Plzeň se chtěla brzy vrátit do hry skrze Tomáše Chorého, jeho zakončení po zpětné přihrávce Cadua ale bylo zblokované. Dynamické utkání plné střetů chtěli hosté oživit centry do vápna, sešívaní však odolávali. I do druhého dějství vstoupili Západočeši aktivně, stejně jako v první půli vyústila jejich úvodní akce v pád Jhona Mosquery po souboji s Igohem Ogbuem. Tentokrát sudí odpískal penaltu, po dlouhé intervenci videorozhodčího ji ale odvolal.

Pojistit vedení Slavie mohl v 56. minutě Mojmír Chytil, jenže jeho zatočená střela na zadní tyč rozezvonila břevno. Chvíli nato se ve vápně zjevil s míčem Zmrzlý, upřednostnění razance však bylo na úkor přesnosti. Třetí rozvlnění sítě bylo znovu v režii Dorleyho, skórující Lukáš Provod ovšem průnikovku převzal v ofsajdu. Hosté zahrozili až v závěru, přízemní ránu Lukáše Kalvacha skvostně vyrazil Jindřich Staněk. V osmé minutě nastavení zužitkoval centr Matěje Juráska další žolík Václav Jurečka a přidal 17. zásah v sezoně.