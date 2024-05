První letní posila pro Spartu? Na Letnou by mohla dorazit opora Rapidu Bukurešť

Sparta je podle albánského serveru kohajone.com blízko k dotažení přestupu křídelníka Rapidu Bukurešť Ermala Krasniqiho (25). Kosovský reprezentant by měl do kádru českého mistra přijít za částku pohybující se okolo dvou milionů eur. V případě dotažení transferu by Krasniqi rozšířil početnou balkánskou kolonii na Letné. V klubu působí Srb Veljko Birmančevič a Albánci Qazim Laci s Indritem Tucim.

Sparta se v posledních týdnech o bývalého hráče rumunské Kluže zajímá intenzivně. První kontakt mezi oběma kluby proběhl už před více než týdnem, nabídka Letenských ve výši 1,5 milionu eur (cca 37 milionů korun) se ale Rapidu podle kosovského novináře Arlinda Sadika zdála nedostatečná.

Na sumu o půl milionu eur vyšší by zástupci klubu z rumunské metropole měli být ochotni kývnout. Pokud by se Krasniqi opravdu stěhoval, Rapid by na něm za půl roku vydělal téměř 25 milionů korun.

Pětadvacetiletý fotbalista do Bukurešti přestoupil v zimě z Kluže a v 17 ligových zápasech nasázel šest branek a tři góly připravil. Ve Spartě by měl být posilou před letními boji o Ligu mistrů.

Statistiky hráče v posledních sezonách. Livesport

Ve zrádných předkolech by Sparta určitě využila Krasniqiho zkušenosti z evropských pohárů. Kosovský reprezentant byl hlavním tahounem Ballkani při premiérové účasti v Evropské konferenční lize v sezoně 2022/23.

V 11 zápasech dal čtyři góly, přidal k nim čtyři asistence a byl nejproduktivnějším hráčem týmu. V pražském Edenu proti Slavii vstřelil dokonce historicky první gól kosovského celku v základní skupině některého z evropských pohárů. Nyní by se do Prahy mohl vrátit, tentokrát ale na druhý břeh Vltavy a v rudém dresu Sparty.