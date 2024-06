Koubek o Hranáčovi i přípravě: Napsal jsem mu, že byl výborný. Posily? Ještě střed hřiště...

Trenér fotbalistů Plzně Miroslav Koubek (72) je na začátku přípravy na novou sezonu spokojený s ofenzivními posilami, chtěl by ale ještě přivést hráče do středové řady. Uvedl to na středeční tiskové konferenci. Zkušený kouč nevyloučil ani možné odchody opor. Koubek pozorně sledoval úterní duel české reprezentace na Euru proti Portugalsku (1:2) a hned po zápase napsal stoperovi Viktorie Robinu Hranáčovi, jenž byl navzdory dobrému výkonu u obou gólů soupeře.

Kromě několika mladíků z klubové akademie jsou na startu přípravy v plzeňském kádru dvě nové tváře. Ze Zlína přišel záložník Tom Slončík a z Hradce Králové útočník Daniel Vašulín. Západočeši rovněž dotáhli přestupy liberijského stopera Sampsona Dweha a francouzského halvbeka nebo záložníka Cheicka Souarého, kteří ve Viktorii v minulé sezoně hostovali.

"Příchod Slončíka s Vašulínem je dostatečným přínosem pro útočné pozice. Ještě není ukončena práce okolo posílení středu hřiště, tam bychom potřebovali nějaký zásah. Uvidíme, jestli se v přípravě uchytí nějaký mladý chlapec, ať už Sojka, Paluska nebo Deml. Jsou talentovaní, ale ještě není prověřeno, zda budou ty nároky a požadavky ihned schopní zvládnout," řekl Koubek novinářům.

Nejstarší ligový trenér si uvědomuje, že po úspěšném tažení do čtvrtfinále Konferenční ligy může být o jeho hráče zájem z jiných klubů. "Mně ale netelefonují, to určitě ne. Všechny nabídky bych zamítl," řekl s úsměvem.

Konkrétnější nebyl ani po přímém dotazu na budoucnost útočníka Tomáše Chorého. "Na to nedokážu odpovědět. Trh nikdy nespí, ale s Chorým počítáme. Pokud ale někdo zazáří na Euru, tak mu budu velký přestup jen přát. Cílem každého hráče je dostat se co nejdále ve své kariéře," přidal už vážněji.

Právě Chorý je společně s Hranáčem a záložníky Lukášem Červem a Pavlem Šulcem v reprezentačním výběru na Euru. Poslední dva jmenovaní nastoupili proti Portugalsku v základní sestavě, Chorý se dostal do hry v závěru. Koubek hned po zápase podpořil zprávou Hranáče, jenž byl smolně u obou gólů soupeře včetně toho v nastavení z kopačky Francisca Conceicaa.

"Víme všichni, že se nešťastně nachomýtl ke gólovým situacím, ale byl výborný. V té první tomu neměl šanci čelit, správně dobíhal situaci a Jindra Staněk to vyrazil do něj. Bez viny je i u té druhé situace. Možná se mohl zachovat jinak koordinačně, ale ten míč byl těsně před ním tečovaný," podotkl Koubek. "Napsal jsem mu, že byl výborný. Že je bez viny, ať se dobře vyspí, zvedne hlavu a jde dál," prozradil a pochválil i Šulce.

"Bylo jasné, že to bude o velkém běhání, proto nastoupili v záloze největší pracanti. Pavel skvěle vykrýval prostory, naběhal zase to penzum, které je na úrovni nejlepších běžců Premier League," řekl bývalý kouč Slavie, Bohemians 1905, Mladé Boleslavi nebo Ostravy.

Evropský šampionát naruší Plzni přípravu na novou sezonu. "Komplikace je to pro všechny. S tím se nepotýkáme jenom my, oba naši největší konkurenti v lize mají na reprezentaci ještě více hráčů," podotkl Koubek.

Miroslav Koubek prodloužil v Plzni smlouvu o jeden rok. Profimedia

Plzeň v uplynulém ročníku skončila v lize na třetím místě a došla do finále domácího poháru. Ambice hrát na špici tabulky bude mít i v sezoně 2024/25.

"Cíle jsou vždycky ty nejvyšší, což je být mistr ligy. Obecně ale chceme hrát zase o evropské poháry," řekl Koubek. "Bude záležet, jak se podaří všem týmům příprava, která je hrubě narušená Eurem. Reprezentanti v podstatě nebudou mít přípravu, bude to specifické. Také bude důležitý vstup do ligy, jak se trefíme se začleněním posil a aby se nám ještě nerozpadl kádr," dodal mistr ligy s Viktorií z roku 2015.

Západočechy čeká první přípravné utkání v sobotu proti nováčkovi třetí ligy Petřínu. O měsíc později vstoupí do 3. předkola Evropské ligy.