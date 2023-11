Koubek odhalil slabiny Slavie, říká o šlágru Jarolím. S čím má sešívaná obrana potíže?

Obrovské zklamání pro Slavii. Tak hodnotí představení vicemistra v nedělním šlágru FORTUNA:LIGY proti Plzni bývalý kouč vršovického týmu a také někdejší trenér národního týmu Karel Jarolím (67). "Ze strany Slavie to nebylo dobrý, i když to měla slušně rozehrané," uvedl pro Livesport Zprávy. Kazů na výkonu červenobílých, kteří prohráli 1:2, našel více než dost.

I když šla Slavia do kabin s těsným vedením po trefě Micka van Burena, zkušený expert cítil, že to ze strany sešívaných není úplně ono. V jeho přesvědčení jej utvrdilo dění na trávníku po přestávce. "Určitě jsem si v poločase nebyl jistý tím, že měla Slavia ten zápas pod kontrolou a že ho vyhraje. No a bohužel dvakrát inkasovala, což ji stálo zápas," ohlíží se za šlágrem trenér.

Plzeň dokázala využít toho, že Slavia nebyla v optimální pohodě. Navíc Viktorii skvěle takticky připravil kouč Koubek. "Góly, které Viktorka dala, byly podobné. Jak znám Míru Koubka, určitě se tím hodně zabýval a snažil se najít slabiny v obranných řadách Slavie. A pravděpodobně je našel," líčí Jarolím.

Statistiky zápasu. Livesport

Co přesně má na mysli? Branky záložníka Erika Jirky si byly hodně podobné. Padly po nábězích za obranu, které defenziva Slavie nedokázala zachytit. "Byl to určitě jeden z taktických plánů, jak se v Edenu prosadit. Náběhy za obranu na Slavii platily. Když mají situaci bránící hráči Slavie před sebou, tak není problém. To jsou důsledný, důrazný, ale přihrávka do prostoru jim dělala problém," odhaluje zásadní nedostatek ve hře sešívaných.

Podotýká, že si problému všiml již dříve. "Když mají soupeře před sebou, tak brání nekompromisně a daří se jim akce zastavovat. Ale přihrávka za záda, to byl problém," opakuje s tím, že nemá cenu řešit, zda by sám složil defenzivní řadu týmu jinak. "To se takhle říct nedá. Jen je s tím třeba nějak pracovat, aby se toho příště vyvarovali. Jde o postavení hráče, aby dokázal toho nabíhajícího zachytit," vysvětluje Jarolím.

Chyběla kreativita a nápady

Výhrady však neměl známý odborník jen k práci defenzivní řady. Na přetřes přišla i záloha a útok, který za celý zápas vystřelil jen dvakrát přímo na branku. "Ve finální a předfinální fázi mi od Slavie chybělo určitě víc kreativity. Chybělo více nápadů," všímá si Jarolím. Defenziva Viktorie pracovala až na inkasovaný gól na jedničku a sešívané prakticky nepustila do šance. "Díky tomu neměli hroťáci šanci přidat další gól," dodal.

Přitom ofenziva dlouhodobě patří mezi herní prvky, za které sklízí Trpišovského celek obdiv a chválu. Jen v současnosti schází v sestavě hráč, který by gólově vystřelil a vzal v klíčové chvíli zakončení na sebe. "Nikdo tam nevyčnívá, spíš se o góly dělí. Neříkám, že je to špatně, že je to na škodu, ale musí to být konstantní. Teď to ve hře Slavie chybělo," myslí si trenér se slávistickým srdcem.

Hodnocení hráčů. Livesport

V koncovce přitom v posledních týdnech měla problém spíš Plzeň, střelecké trápení uťala po 311 minutách. "Nemyslím si, že by to Slavii ukolébalo. Spíš naopak. Slavia určitě věřila, že Plzni nedovolí, aby se chytila zrovna v Edenu," je přesvědčený Jarolím.

Za další z klíčů k vítězství Viktorie Plzeň pak považuje Jarolím to, že západočeský celek mohl poslat do branky uzdraveného Jindřicha Staňka. Na branku Viktorie sice letěly jen dvě střely, tu druhou však v rozhodující chvíli dokázala plzeňská jednička vytěsnit nad břevno. "Staněk sice nějaký čas nechytal, ale trenér se rozhodl správně. Byl to dobrý tah," chválí Koubka za nasazení uzdravené opory.

Tabulka F:L. (6.11.) Livesport

Nedělní večer tak skončil pro Slavii velkým zklamáním. Prohrála šlágr s Viktorií, na první příčce navíc zůstala Sparta. Jarolím si myslí, že pro tým z Edenu bylo těžké vše překousnout. "Emoce určitě pracují, ale nečekám, že byla v kabině nějaká bouřka. Je třeba si to v klidu zanalyzovat a poučit se do dalších zápasů. Ale už teď je jasné, že si měla Slavia vytvořit více šancí, že tam chyběl nápad. Bylo to i o pohybu, který měl být lepší," shrnuje Jarolím důvody, proč na konto vicemistra nepřibyl ani bod.