Je to jako výhra na Spartě. Spokojený Koubek vyzdvihl Jirku, o titulu mluvit nechtěl

Trenér Miroslav Koubek (72) označil výkon plzeňských fotbalistů při výhře 2:1 na Slavii ve šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY za nejlepší v sezoně. Nejstarší kouč v nejvyšší soutěži smekl před svými svěřenci pomyslný klobouk za to, že dokázali v Edenu proti favoritovi udržet vysoké tempo po celých 90 minut. Na tiskové konferenci zároveň nechtěl příliš spekulovat o tom, jak moc Západočeši nečekaným vítězstvím zamotali boj o titul.

"Jestli to byl nejlepší výkon mužstva pod mým vedením? Myslím, že to takhle můžeme říct. Kvalitní výkon jsme určitě předvedli i před 10 dny v Záhřebu (vítězství 1:0 nad Dinamem v Evropské konferenční lize), tam jsme si ho také cenil. Tady jsme na to navázali fyzickou stránkou výkonu," řekl Koubek, jenž se vrátil na lavičku Západočechů před sezonou.

"Jestli je to největší vítězství trenérské kariéry, to nedokážu říct, to asi ne. Myslím, že to můžeme porovnat třeba s tím, když jsme vyhráli na Spartě 2:0 a pak jsme se stali mistry ligy. Takže bych to mohl klást nějak na stejnou úroveň," připomněl Koubek vítězství ze sezony 2014/15, kdy získal s Viktorií ligový titul.

Jeho svěřenci Slavii přestříleli, což se v Edenu za řadu posledních let povedlo v lize jen málokomu. Západočeši po změně stran vystupňovali výkon a po dvou brankách Erika Jirky otočili stav. "Věděl jsem, že tu můžeme uspět jedině aktivitou, vysokým presinkem, honit Slavii prakticky po celém hřišti, pokud možno co nejdéle. My to vydrželi skoro celých 90 minut, klobouk dolů před mužstvem. Na tom to stálo. Slavii jsme moc do šancí nepouštěli," pochvaloval si Koubek.

Nebyl překvapen, že Jirka v druhé půli chladnokrevně zakončil oba úniky. "Erik má dobrou koncovku, v Plzni byl nějaký čas jaksi utajovaný. Já mu dávám větší prostor, protože na tréninku vidím, že má tyhle atributy. Navíc má třeba ještě vynikající tvrdou střelu," podotkl Koubek.

Jeho tým v lize zabral po dvou porážkách a posunul se na třetí místo tabulky. Západočeši na aktuálně druhou Slavii ztrácejí osm bodů, na vedoucí Spartu pak 10 bodů, mají však utkání k dobru. "Jak se píše, že Plzeň hraje o titul... Chceme být v tabulce co nejvýš, ale musíme si uvědomit, že v mužstvu probíhá určitá rekonstrukce, přestavba."

Vybrané statistiky utkání. Livesport

"V létě se nám vrátil Šulcík (Pavel Šulc) z Jablonce. To není žádná výtka vůči vedení, naopak chválím, jakým způsobem to pokračuje. Ale pak uděláme i hráče z druhé ligy z Vyškova (Sampsona Dweha), k tomu Robina Hranáče z Pardubic, kde se s týmem zachraňoval. Nevím, kolik takoví hráči stojí. Ve stejnou chvíli se kupují hráči u pražských "S" třeba za 70 milionů korun. Dejte nám čas," doplnil.

V nedělním zápase znovu potvrdil, že se mu daří proti trenérovi Jindřichu Trpišovskému. Ještě během předchozího působení v Hradci Králové dokázal se svým mužstvem slávistického kouče a Pražany dvakrát porazit.

"Určitě nemám noci, že bych o tom přemýšlel. V poslední době jsme proti Slavii párkrát vyhráli s Hradcem, pamatuji si také jednou výhru s Bohemkou proti Liberci," připomněl Koubek severočeský tým, který Trpišovský v minulosti vedl. "Čím to je? To je písnička od No Name, Čím to je, čím to je… Opravdu nevím," vtipkoval Koubek.

Do plzeňské branky se na Slavii vrátila gólmanská jednička Jindřich Staněk, který po říjnovém zranění hlavy chyběl téměř měsíc. V Edenu nastoupil v ochranné masce. "V průběhu léčby Jindra podstoupil řadu speciálních, odborných vyšetření u největších lékařských špiček Česka, nejen v Plzni, ale i v jiných městech. Po třech týdnech lékaři shledali, že vyšetření neukázala nějaké limity. Bylo to na jeho pocitu, nechali jsme to na něm. Doktoři začátkem týdne nebyli úplně proti. Postupně si Jindra přidával v tréninku, začal někdy v úterý. Sehnala se mu helma, my trenéři se rozhodli včera," přiblížil Koubek.

Naopak v Edenu kvůli zranění nedohrál útočník Matěj Vydra, který v nedávné minulosti laboroval se zraněným kolenem. "Trneme, jak to s ním dopadne, musí na vyšetření. Teď lékař ještě nedokáže určit diagnózu, to ani nejde. Musíme počkat," dodal.