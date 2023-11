Bylo to náročnější utkání než s Dinamem, prohlásil po zápase se Slavií plzeňský hrdina Jirka

Křídelník Erik Jirka (26) zařídil dvěma góly obrat a výhru fotbalistů Plzně 2:1 ve šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY nad Slavií. Na tiskové konferenci přiznal, že měl i myšlenky na premiérový hattrick v české nejvyšší soutěži, především si však cenil nečekané výhry. Pochvaly se dočkal od svého trenéra Miroslava Koubka i od kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského, podle nějž Jirka ukázal, proč ho Slavia v létě chtěla přivést.

"Pro celý tým Plzně to byl velmi vydařený večer. Devět let jsme tu nevyhráli, o to víc vítězství těší. Odvedli jsme velmi dobrý výkon. Tempo bylo jako v Evropě, protože Slavia má velkou kvalitu. I oni zvýšili ve druhém poločase obrátky, ale my jsme je zvýšili ještě víc a ještě víc jsme museli běhat a obětovat se v soubojích. Bylo to náročnější než s Dinamem (Záhřeb v Evropské konferenční lize). Se Šulcíkem (Pavlem Šulcem) jsme opět naběhali hodně kilometrů, ale celý tým se dnes na hřišti odevzdal," řekl Jirka.

Podruhé v české lize vstřelil v jednom utkání dvě branky. Nejdříve v 64. minutě odpověděl na vedoucí trefu Micka van Burena z 13. minuty. "Na první gól mi nahrál Sampson Dweh který velmi dobře viděl, jak jsem si naběhl. Dal mi to tam fantasticky, brankář (Aleš Mandous) vyběhl a dva protihráči mě křižovali, ale lépe jsem to vyřešit nemohl. Brankář dobře vyběhl, zakryl mi první tyč a jak mi míč skákal, měl jsem to jednoduché a jenom jsem ho přehodil," popsal slovenský fotbalista.

Statistiky zápasu. Livesport

V 79. minutě dokonal obrat. "Vydrys (Matěj Vydra) mě fantasticky viděl, šel jsem sám na branku a nekompromisně jsem zakončil," podotkl Jirka. Myslel i na hattrick. "Místy mě to napadlo. Už při střele Kopiho (Jana Kopice) jsem si říkal, že mi to mohl posunout. Výhra je výhra a je mi jedno, kdo dá gól. Důležité je, abychom vyhráli," prohlásil někdejší hráč Trnavy nebo Crvene zvezdy Bělehrad.

Viktoria po dvou ligových prohrách zabrala a posunula se na třetí místo, navíc má k dobru odložený duel v Mladé Boleslavi. "V Liberci (0:3) a doma s Karvinou (0:1) jsme to nezvládli. Byly to zbytečné prohry, které jsme si zavinili sami, nemusely být. Do zápasu se Slavií jsme šli s tím, že tu nechceme prohrát, že si odsud odvezeme aspoň bod. Trenér nám říkal, že jsme pokazili dva zápasy a že se teď musíme nakopnout, což se nám podařilo," konstatoval Jirka.

V zápasech mu pomáhá i víra. "Panenku Marii jsem si nechal vytetovat poté, co mi umřel děda, který byl můj fanoušek a vždycky mi věřil. Vždycky, když jdu na hřiště, se k němu modlím a říkám si, aby mi na něm pomohl," uvedl devítinásobný slovenský reprezentant.

Trenéra Západočechů Koubka nepřekvapilo, že při obou střelách nezaváhal. "Není to úplně neobvyklé, má dobrou koncovku. Byl v Plzni jaksi utajovaný. Dávám mu větší prostor, protože na tréninku vidím, že má tyto atributy a má vynikající tvrdou střelu. Tu dnes neuplatnil, byly to nájezdy. Je to dobrý zakončovatel. Slovenský národní mančaft ví, koho povolává, i když je tam jen náhradníkem," řekl dvaasedmdesátiletý kouč.

Jirka byl nejlepším hráčem utkání. Livesport

Jirku ocenil i Koubkův protějšek Trpišovský. "V létě jsme se Erika pokusili získat, nepovedlo se to. Dnes ukázal to, proč jsme o něj stáli. Měli jsme na něj i individuální video. Věděli jsme, že náběh je jeho silná stránka. Ocenil bych i míče, které dostal. Dostal se do situací, které mu vyhovují. Nechtěli jsme je dopustit, přesto se staly," litoval sedmačtyřicetiletý rodák z Prahy.