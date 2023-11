Trpišovského po zápase s Plzní trápil výkon v druhém poločase. Pochválil Traorého i Koubka

Trenér Jindřich Trpišovský (47) považoval výkon slávistických fotbalistů ve šlágru 14. kola FORTUNA:LIGY proti Plzni za nejhorší ve velkých zápasech za poslední dobu. Zkušený kouč na tiskové konferenci po prohře 1:2 pochválil i západočeského soupeře a v jejich řadách bývalého záložníka Vršovických Ibrahima Traorého. Trpišovský nechtěl příliš spekulovat o tom, co výsledek bude znamenat pro další vývoj soutěže.

Slávisté po první porážce v ligové sezoně ztrácejí z druhého místa tabulky dva body na obhájce titulu Spartu. Třetí Plzeň má na vršovického rivala manko osmi bodů, odehrála ale o utkání méně.

"Ztratili jsem tři body, prohráli jsme zápas před domácími fanoušky, který jsme prohrát nechtěli. Po pro mě takovém nejhorším mentálním výkonu ve velkých zápasech za poslední dobu. Co to udělá v tabulce? Budu mluvit jako po vyhraných zápasech – to mě teď trápí nejmíň," řekl Trpišovský.

Statistiky zápasu. Livesport

Litoval, že jeho svěřenci neudrželi vedení z první půle a po změně stran inkasovali dvě branky od Erika Jirky. "Nejvíc mě trápí, proč jsme přišli o zápas, i když jsme ho měli dobře rozehraný. Proč jsme nebyli takoví, jací doma umíme být. Je to ztráta, jsme minus tři body. Je to první prohra v ligové sezoně, po dlouhé době doma. Ale nejvíc mi leží v hlavě druhý poločas a důvody výkonu," doplnil.

Ocenil výkon Plzně, která Slavii v Edenu přestřílela, což se Pražanům v posledních letech prakticky nestávalo. "Statistiky vypovídají jasně o tom, že Plzeň hrála velice dobře, byla velice silná na balonu. Měli jsme strašné problémy s Traorém v prostředku, vyhrával hrozně moc soubojů. Nebyli jsme tak agresivní a bojovní, když to řeknu nechutní, jako umíme být. Na můj vkus jsme prohráli strašně moc osobních soubojů, hlavně ve druhém poločase. V soubojové stránce byl obrovský propad," uvedl Trpišovský, jehož svěřenci doma v lize prohráli po 24 zápasech poprvé od loňského května.

Pochvala pro Traorého

Pochválil výkon Traorého, který v létě zamířil do Plzně po vydařeném angažmá ve Slavii. "Ibra potvrdil to, co všichni víme. Umí hrát tyhle velké zápasy, je v tom hrozně silný, vyžívá se v tom. Ukazoval to tady iks let," řekl Trpišovský.

"Pomáhá týmu zkušeností a čtením hry. U prvního gólu rychle rozehrál standardku a otočil hru, čímž vznikla celá ta situace. Je to zkušený hráč, který dnes prodal v utkání své obrovské zkušenosti. I kvůli tomu jsme ho tu měli tak dlouho. Pořád je to nadstandardní hráč na velkém levelu," dodal kouč Slavie.

Hodnocení hráčů. Livesport

Zápas s Plzní znovu potvrdil, že Trpišovskému se nedaří v soubojích s trenérem Miroslavem Koubkem. Ostřílený plzeňský kouč dokázal se svým mužstvem nad Slavií dvakrát zvítězit i během předchozího angažmá v Hradci Králové.

"Hrozně si ho vážím, je to skvělý trenér, možná i nedoceněný. O jeho kvalitách víme, v zápasech proti nám je vždy hodně produktivní. Spoustu kluků trénoval, Honzu Bořila, Standu Tecla. Znám ho už od jeho působení na Kladně u dorostu. Vím, jak dobrý trenér je, jak si zakládá na některých věcech a jak vidí fotbal. Ukazuje to doteď," uvedl Trpišovský.