Kováč se pomalu loučí s Pardubicemi. Trenér nám řekl, že po sezoně bude konec, uvedl Krobot

Trenér Radoslav Kováč (44) po definitivní záchraně fotbalistů Pardubic v první lize nepřímo potvrdil konec u týmu. Na tiskové konferenci po vítězství 4:0 nad Karvinou v předposledním 4. kole nadstavby prohlásil, že se vztahy mezi ním a vedením klubu změnily. O své další budoucnosti mluvit nechtěl. Autor hattricku Ladislav Krobot (23) následně novinářům prozradil, že Kováč už před časem hráčům oznámil, že po sezoně východočeské mužstvo opustí.

"Spousta věcí se změnila. Jestli to můžu říct na rovinu, vždy jsme k sobě s klubem byli upřímní. Možná tušili od zimy, že se něco takového stane. Práci jsem chtěl jednoznačně dodělat. Změnily se vztahy, stoprocentně, už to nebylo jako dřív. Všichni jsme ale zůstali profíky," uvedl Kováč, který podle spekulací médií převezme Slovan Liberec.

Trenérův konec potvrdil Krobot. "Byla o tom řeč v kabině. Nevím, jak je to dlouho zpátky, ale postavil se před kabinu, což si myslím, že bylo super. Samozřejmě neřekl, kam jde. Řekl, že po sezoně bude konec, ale že teď myslí na Pardubice. Zvládl to suprově. Za práci tady mu děkujeme. Všechny nás posunul, hlavně mladé hráče. Pro ně to byla strašná vzpruha," prohlásil útočník.

Statistiky utkání Pardubice – Karviná. Opta by Stats Perform

Kováč se ujal pardubického mužstva předloni v září, kdy opustil druholigové Táborsko. Předtím trénoval spolu s Aloisem Skácelem Opavu, kterou ale v nejvyšší soutěži neudržel. Naopak Východočechy v obou sezonách dovedl k záchraně. V té první se mu to podařilo v baráži s druholigovou Příbramí.

"Beru jako obrovský úspěch, že jsme se tu dvakrát zachránili. Snažíme se hráče rozvíjet. Dnes šlo vidět, že to vypadalo dobře, i když je konec. Snad jsme tady za ty dva roky nějakou práci udělali," řekl bývalý český reprezentant.

Zachování prvoligové příslušnosti mu udělalo velkou radost. "Je to pro mě obrovská úleva. Po prohře na Bohemce jsme nevypadali úplně dobře, teď jsme ale za čtyři zápasy udělali devět bodů a třikrát po sobě jsme vyhráli doma. Je krásné rozloučit se doma s fanoušky výhrou 4:0, děkuju," podotkl Kováč.

Poslední dva měsíce byl podle něj v jeho fotbalové kariéře nejtěžší. I kvůli tomu, že se v zimě spekulovalo o jeho odchodu. "Zůstal jsem. Věděl jsem, že moje priorita je jednoznačně zachránit Pardubice. Nakonec se to podařilo. Prožívali jsme těžké chvíle. I rodina poznala, že to ve mně je. Byly to obrovsky těžké týdny," mínil Kováč.

O svých dalších krocích se nechtěl bavit. "Můžeme si o tom pokecat později, máme ještě před sebou jeden zápas. Chtěl bych dodělat práci v Pardubicích. Potom slibuju, že vše řeknu," poznamenal někdejší hráč Olomouce, pražské Sparty, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje a Liberce.

Potěšilo ho, že mu Pardubice daly šanci navzdory neúspěšnému angažmá v Opavě. "Spoustu věcí jsem si z klubu vzal. Jsem šťastný za tu šanci, že jsem tu vůbec mohl být. Víte, jak to bylo, Opava, pak Táborsko. Nikde nelítám, vím, že fotbal je nahoru dolů. Za 14 dní to může být zase úplně jinak. Věřím, že nastolená cesta byla správná a snad to i občas dobře vypadalo," řekl rodák z Šumperka.

