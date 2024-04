Žádaný trenér Kováč si měl plácnout s Libercem. V Pardubicích tak musí hledat jeho nástupce

Nejvyšší soutěž sice jde teprve do finiše, šéfové klubů už ale pochopitelně musí myslet i na následující ligový ročník. Server inFotbal.cz tak přišel s informací, že se trenér Radoslav Kováč (44) bude definitivně stěhovat z Pardubic a nově usedne na lavičku Slovanu Liberec. Tam podle zmíněného zdroje skončí současný lodivod Luboš Kozel (53). Kováč už měl dokonce podepsat v novém působišti dlouhodobý kontrakt.

"Pardubice byly seznámeny s rozhodnutím Radka Kováče, a proto spustily hledání nového kouče," uvádí web inFotbal.cz. Ostatně ohledně budoucnosti obletovaného kouče Kováče se hodně mluvilo už v zimě, už tehdy byl jeho odchod ke konkurenci naspadnutí. Nakonec však pro jarní část FORTUNA:LIGY zůstal na lavičce Pardubic. Tomu má být ale brzy konec.

"Pardubice nejsou v pohodě, jaro není výsledkově ideální, a tak změna trenéra bude vlastně ideálním řešením," říká k situaci zdroj eFotbal.cz. "Na angažování Radka Kováče naopak byla v Liberci shoda. Nový majitel Kanina v tomhle byl zajedno s Honzou Nezmarem."

A tak bude muset východočeský klub zapracovat nejen na složení kádru, ale také na obsazení pozice hlavního kouče. Ve hře je prý současný trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák, jenž už byl v hledáčku Pardubic v minulosti, ale k angažování nakonec nedošlo. "Musím potvrdit, že jsme měli zájem o Jiřího Saňáka," řekl v roce 2022 v klubovém podcastu sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel. Přiznal dokonce, že trenéra chtěl klub opakovaně.

"Zájem jsme měli už v květnu, když jsme chtěli rozšířit realizační tým. Teď jsme ho oslovili znovu. Řešil jsem to opakovaně s ředitelem Sigmy panem Minářem, řešil to i Jirka Saňák po své linii přes pana Jílka, ale bohužel jsme nepochodili. Pan Minář chce, aby Jirka Saňák dodržel smlouvu," svěřil se před dvěma lety Zavřel. Vyjdou tedy námluvy na třetí pokus?

Program 30. kola FORTUNA:LIGY. Livesport

V zákulisí se mluví v souvislosti s Pardubicemi také o kouči Vlašimi Martinovi Hyském, jenž vede ve druhé lize Vlašim. Bývalý hráč Slavie už byl opakovaně spojován s některými kluby z nejvyšší soutěže, nikdy však nebyla jednání dotažena a přednost dostal konkurent.

Podle inFotbal.cz je jasno alespoň v Liberci, kam zamíří trenér Kováč se svým realizačním týmem a pokusí se naplnit nové vize Slovanu, které vedení prezentovalo po příchodu nového vlastníka. Podnikatel Ondřej Kania angažoval na pozici generálního ředitele Jana Nezmara, při hledání posil by klub mohl utratit až osmdesát milionů korun a ve výhledu by se novému majiteli zamlouvalo i to, kdyby se třeba Slovan popral i o účast v Lize mistrů.

Tabulka FORTUNA:LIGY